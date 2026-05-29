Video | Montaña rusa falla y deja atrapadas personas a casi 30 metros de altura

Ocho personas quedaron atrapadas durante varias horas en una montaña rusa del parque Galveston Island Historic Pleasure Pier, en Estados Unidos, luego de que la atracción presentara una falla mecánica en plena operación, informaron autoridades locales. El incidente ocurrió en la tarde del jueves 28 de mayo, cuando la montaña rusa conocida como Iron Shark se detuvo durante la subida inicial, dejando a los ocupantes suspendidos a casi 30 metros de altura.



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Montaña rusa presenta falla y ocho personas quedan atrapadas sobre casi 30 metros de altura

De acuerdo con Kurt Koopman, portavoz de la policía de Galveston, citado por Univisión, la llamada de emergencia fue recibida sobre las 5:40 p.m., momento en que se activaron los protocolos de seguridad del parque y se alertó al Departamento de Bomberos de Galveston. Los pasajeros, entre ellos varios estudiantes que se encontraban en una salida escolar, permanecieron en sus asientos por más de tres horas mientras se organizaba el operativo de rescate.

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El procedimiento fue llevado a cabo por equipos especializados que utilizaron un camión con escalera extensible y arneses de seguridad. Cada persona fue evacuada de forma individual para garantizar su descenso sin riesgos, lo que prolongó la operación. Las autoridades indicaron que el rescate tomó cerca de cuatro horas, debido a la complejidad de la maniobra y a la altura en la que se encontraban los ocupantes. Según NBC, el jefe de bomberos de Galveston, Mike Varela Jr. explicó que los equipos de emergencia trabajaron de forma metódica para asegurar a cada pasajero antes de retirarlo de la estructura metálica del juego mecánico.

🎢🚨 Momentos de tensión en Texas.



Varias personas quedaron atrapadas a más de 30 metros de altura en la montaña rusa Iron Shark, ubicada en el parque Pleasure Pier de Galveston, luego de que la atracción registrara una falla mecánica durante su ascenso inicial.



Equipos de… pic.twitter.com/QuDAoAgigt — 🔴 ESPACIO (@EspacioNoticias) May 29, 2026

A pesar de la tensión del momento, todos los ocupantes fueron rescatados sin lesiones graves. Sin embargo, varios de ellos fueron evaluados por personal médico por posibles efectos del calor y deshidratación, luego de permanecer expuestos durante varias horas. El parque fue evacuado y cerrado de manera temporal mientras se realizaban las labores de rescate y se garantizaba la seguridad en la zona.



Tras el incidente, la administración del parque confirmó que la detención de la atracción fue provocada por una falla durante el ascenso, aunque señaló que el sistema de seguridad funcionó al detener el juego para evitar un riesgo mayor. Se conoció que la montaña rusa permanecerá fuera de servicio mientras se realiza una inspección completa para determinar las causas del fallo y prevenir nuevas situaciones similares. Imágenes del rescate, difundidas por medios locales y redes sociales, mostraron a los equipos de emergencia trabajando en lo alto de la estructura, mientras los pasajeros eran asegurados uno a uno antes de ser bajados.



ÁNGELA URREA PARRA

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