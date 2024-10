Madres de menores denuncian torturas a sus hijos en Venezuela: “Me pegó en la cara”

El opositor Edmundo González anunció que el 10 de enero de 2025 irá a Venezuela a tomar posesión como presidente. Esto, al tiempo que continúan privados de la libertad y acusados de terrorismo 67 niños y adolescentes que participaron en las manifestaciones opositoras. Sus madres denuncian torturas y tratos crueles.

>>> También le puede interesar: Edmundo González dice que volverá a Venezuela el 10 de enero para asumir como presidente

Gritos escarnecedores se escucharon desde el interior de un centro de reclusión en La Guaira, luego de que niños y jóvenes menores de edad fueran llevados presos tras protestas que se realizaron después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

¿Qué se escuchó en los gritos?

Mamá: “Quédate tranquilo hijo”.

Hijo: “Mamá…me pegó en la cara”.

Mamá: “Qué abusadora, vale”.

Publicidad

Uno de ellos, de apenas 15 años, se desmayó y tuvieron que trasladarlo a un centro asistencial. Las madres, por temor a represalias, declararon a Noticias Caracol en vivo protegiendo su identidad.

“Incluso, al grupito que agarraron con él, a todos lo golpearon ese día de la detención, porque no es solamente el hijo mío, son los hijos de muchas madres”, manifestó la madre de uno de los menores detenidos.

Publicidad

Otra madre de un joven beisbolista, prospecto a jugador profesional, también clamó por la libertad de su hijo, a quien fueron a buscar a su casa para detenerlo, acusándolo de haber protestado tras las elecciones.

“Le hicieron ‘Operación Tun Tun’ y al no conseguirlo a él me fueron a buscar a mí, a mi trabajo, por terrorismo y incitación al odio y obstrucción a las vías públicas. Él está esperando el proceso, pero ya está desesperado. Ya él llora, ya me dice que no aguanta. Uno no está acostumbrado a estar allí”, relata la mamá de otro de los jóvenes detenidos.

Hace unas horas, un grupo de madres, cuyos hijos menores de edad están presos en otros estados del país, denunciaron desnutrición y tratos crueles hacia sus hijos, luego de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“Mi hijo está desnutrido, mi hijo enfermo. Les están dando comida con gusanos, no les están dando agua”, aseguró Mireya González, madre de joven detenido.

Publicidad

Por su parte Wendy Liendo, otra madre de uno de los jóvenes detenido”, adujo: “Hay muchachos con problemas de salud grave y han intentado suicidarse varios”.

A estos jóvenes no les permiten defensa privada. Muchos de ellos pasaron a juicio acusados, entre otros delitos, de terrorismo.

Publicidad

En el estado de La Guaira hay nueve menores de edad detenidos después de las elecciones del pasado 28 de julio. En total en todo el país son 67 niños y adolescentes, pero en Venezuela hay 1.905 personas que fueron capturadas tras la jornada electoral.

>>> También puede leer: Senado colombiano aprobó propuesta y acepta a Edmundo González como presidente de Venezuela