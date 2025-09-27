En vivo
Mánager de B King tomó radical decisión e hizo pedido tras amenazas por crímenes: "Estoy escondido"

Juan Camilo Gallego, mánager del artista Bayron Sánchez Salazar, se pronunció en días recientes y expuso nuevos detalles de la investigación por el asesinato de B-King y Regio Clown. También habló de la decisión que ha tomado sobre su futuro debido al temor por su seguridad personal.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de sept, 2025
El Mercedes, el gimnasio y los chats de "El Comandante": los últimos pasos de B King y Regio Clown
Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown), víctimas de homicidio en México -
