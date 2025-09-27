Mánager de B King tomó radical decisión e hizo pedido tras amenazas por crímenes: "Estoy escondido"

El doble homicidio de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y de su amigo Jorge Luis Herrera Lemos, el DJ Regio Clown, en México, sigue sin resolverse y ha generado múltiples incógnitas que intentan resolver si el caso estaría relacionado con el narcotráfico u organizaciones criminales. Estas hipótesis llegan después de que, conforme con el reporte de la Fiscalía del Estado de México, difundido por varios medios nacionales,en el hallazgo de los cuerpos se encontraran signos de violencia y junto a estos un mensaje escrito en un cartón firmado por un grupo delincuencial conocido como 'La Familia Michoacana'.

Los hechos mencionados han desatado una sensación de inseguridad que afecta directamente a Juan Camilo Gallego, representante del artista. Se debe recordar que el mánager y Sánchez habían viajado desde la ciudad de Medellín, Colombia, y aterrizaron en la Ciudad de México el 11 de septiembre. El propósito principal de la visita era de carácter musical, ya que Regio Clown había invitado a B-King a participar en un evento que él organizaba con motivo del Grito de la Independencia de México, celebrado el 14 de septiembre. Después de la presentación, que Juan Camilo Gallego describió en una reciente entrevista con la emisora La W como "totalmente espectacular" y en la que B-King se mostró "muy contento", la fatalidad se desencadenó dos días después.

El mánager relató que el martes 16 de septiembre, B-King, quien era "muy fanático del ejercicio", expresó su deseo de ir al gimnasio Smartfit ubicado en Polanco. Regio Clown se ofreció a acompañarlo. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Gallego recibió comunicaciones de ambos artistas, quienes le informaron que se dirigirían a almorzar "con unos amigos" y que lo recogerían a las 7:30 de la noche para una reunión de negocios pactada con un empresario. Sin embargo, los mensajes y llamadas se interrumpieron por completo.



Gallego le explicó al medio citado que empezó a escribirles en la tarde para confirmar la recogida, pero "a ninguno de los dos (B King y Regio) le llegan los mensajes ni les entran las llamadas". Ante la ausencia de contacto, el mánager esperó, pensando inicialmente que "se fueron de fiesta". No obstante, al persistir la incomunicación pasada la medianoche, hizo una llamada a la Policía, quienes le indicaron que debía aguardar "24 horas para poder poner una denuncia". Tras cumplirse el plazo, contactó a Locatel y formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. La noticia del hallazgo de los cuerpos, que la madre de B-King se encargó de reconocer, reveló que la Policía del Estado de México "tenía los cuerpos ya desde el otro día que se perdieron", lo que implicó que transcurrieron "casi 7 días" antes de que la información fuera notificada.



La decisión que tomó el mánager de B King tras el homicidio doble

Ante la gravedad de los sucesos y las amenazas recibidas tras interponer la denuncia, Juan Camilo Gallego ha tomado la determinación de no volver a Colombia. El representante del artista manifestó a La W que: "A mi país no puedo volver tampoco porque ya recibí amenazas donde me dicen que yo que no debía haber hecho lo que hice, pues de colocar la denuncia".

Debido al temor que siente por su vida, ha solicitado "asilo político en varios países". Gallego, quien se encuentra "escondido" y se está "pasando de locaciones", aseguró que la Fiscalía mexicana le indicó que no podía marcharse, pero sus asesores legales le confirmaron que dicha afirmación era "totalmente falso que yo sí me puedo ir". El mánager ha enfatizado que no ha recibido apoyo del Gobierno colombiano, declarando a La W: "Estoy solo y no confío en nadie". En su estado de vulnerabilidad, incluso le "da miedo hasta salir a un aeropuerto".

Por lo pronto, las investigaciones adelantadas por las autoridades mexicanas han vinculado un predio al crimen. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México ubicaron un domicilio en la zona de Tepetlaoxtoc de Hidalgo donde, según el periodista Carlos Jiménez de Telediario México, se encontró "oculto" el vehículo Mercedes Benz. Las novedades sugieren que fue en esa propiedad donde habrían "llevado por la fuerza a Sánchez y Herrera antes de ser asesinados".

Este predio tenía un antecedente criminal, ya que había sido asegurado tres años antes tras el homicidio de dos mujeres. El vehículo en cuestión fue abordado por los artistas en Polanco para dirigirse a un encuentro con un individuo conocido "como Cristofer, alias 'El Comandante'".

En medio de la investigación, la situación de Angie Miller, ciudadana venezolana que hacía contenido para adultos, se ha complejizado. Juan Camilo Gallego había reportado a La W la desaparición de Angie Miller días después del crimen, señalando que la habían conocido el 12 de septiembre durante los ensayos y que ella estuvo "saliendo con B King".

No obstante, reportes oficiales más recientes indicaron que la joven no estaba desaparecida, sino que había sido aprehendida. La mujer, identificada como Angélica Yetsey Torrini León, de 29 años, fue detenida por una unidad antisecuestro de la fiscalía del Estado de México el martes 23 de septiembre a las 8:15 p. m., en el municipio de Tlalnepantla, un día después del hallazgo de los cadáveres.

Se debe precisar que fue reportada como desaparecida por la fiscalía de Ciudad de México ese mismo 23 de septiembre y se aclaró que en realidad había sido aprehendida. Según el diario El País de México, Angélica Torrini, de quien se rumoraba una relación amorosa con B King, "es investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por una posible participación en el doble asesinato de los músicos". Sin embargo, Angélica Miller fue dejada en libertad este viernes.

