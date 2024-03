María Corina Machado no se rinde: "Vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar"

Este martes, 26 de marzo de 2024, la líder opositora María Corina Machado aseguró en una rueda de prensa que seguirán enfrentando a Nicolás Maduro y que su coalición lo derrotará.

Al iniciar su discurso, la política enfatizó en que la verdad estará por delante para ella y su partido. “Esa ha sido siempre nuestra fuerza. Seguimos avanzando y eso es lo que quiero asegurarles a todos”, acotó.

Señaló además que espera que se desarrollen elecciones justas y libres en Venezuela, en las cuales los ciudadanos puedan escoger su destino.

María Corina Machado no desaprovechó la oportunidad y se pronunció sobre el hecho de que la candidata Corina Yoris no pudiera inscribirse a las elecciones presidenciales luego que terminara el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hay mucha rabia, mucha indignación. Mucha gente siente que se burlaron de ellos, que las acciones de las últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando. Solo quiero pedirles serenidad y firmeza”, precisó.

La también profesora puntualizó que “así de débil está el régimen que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años, así de débil están. Aquí estamos, no cedemos. Aquí nadie se rinde hasta luchar y lograr la libertad. El régimen nuevamente se ha equivocado”.



"No caigamos en chantajes": María Corina Machado

Para concluir la rueda de prensa, María Corina Machado precisó que el objetivo del régimen de Nicolás Maduro con la decisión era afectarla, pero no lo lograron.

“No caigamos en chantajes. Nadie nos saca de la ruta electoral, son ellos los que quieren cerrarla. Quieren desarticular este movimiento y no lo van a lograr. Decir la verdad no es violencia. Vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar. Han hecho un acto de desesperación que muestra su debilidad. Querían dividirnos y no lo lograron”, detalló.

Así mismo, María Corina Machado señaló que no apoya a ninguno de los candidatos inscritos a última hora y que su aspirante sigue siendo Corina Yoris.