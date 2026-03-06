Markwayne Mullin, el ex luchador de artes marciales mixtas que dirigirá Seguridad Nacional de EE.UU.

El senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin fue elegido por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en sustitución de Kristi Noem, a quien el mandatario destituyó este jueves 5 de marzo.

La agencia es una de las más relevantes dentro del Gobierno, ya que es la encargada de ejecutar la política migratoria de línea dura de Trump, en medio de una fuerte oposición de organizaciones civiles y gobiernos locales, así como una oleada de demandas judiciales que la acusan de prácticas “inconstitucionales” y violaciones a los derechos humanos.

En declaraciones a reporteros, el congresista dijo que la llamada del presidente lo tomó por sorpresa, pero espera recibir la luz verde del Senado para ser confirmado en el puesto y que está dispuesto a trabajar "para los estadounidenses".



Mullin, firme partidario de Trump, fue elegido para el Senado en 2022 después de servir 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Al anunciar la nominación de Mullin para dirigir el DHS, Trump lo llamó un "guerrero MAGA", una referencia al movimiento Make America Great Again del presidente republicano.

Trump también hizo referencia a la breve incursión de Mullin en las artes marciales mixtas, donde tuvo un récord de 5-0 como luchador profesional de MMA. Lo hizo durante sus años escolares y fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016.



Único nativo americano que presta servicios en el Senado

Mullin creció en un rancho en Oklahoma y abandonó la universidad a los 20 años para hacerse cargo del negocio de plomería de la familia cuando su padre enfermó, según su biografía oficial del Senado.

Miembro de la Nación Cherokee, el senador republicano de 48 años del estado central de Oklahoma es actualmente el único nativo americano que presta servicios en el Senado de Estados Unidos.

Amplió Mullin Plumbing y se aventuró en una variedad de otros negocios, incluida la apertura de un restaurante de carnes en la ciudad de Stilwell, así como el negocio inmobiliario.

Durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Trump, Mullin aseguró haber sido el primer miembro de la Cámara de Representantes en unirse a la Policía del Capitolio para responder al ataque. Según su propio relato, ayudó a los agentes a levantar barricadas para impedir que los manifestantes accedieran al hemiciclo de la Cámara Baja.

Ese mismo año estuvo inmerso en otra polémica al intentar viajar a Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses ordenada por el entonces presidente, Joe Biden, con el objetivo de “rescatar” a ciudadanos estadounidenses que habían quedado atrapados en el país. Mullin afirmó en una entrevista con Fox News que había sido invitado a acompañar a miembros de fuerzas especiales estadounidenses, pero su intento fue bloqueado por el Pentágono y por diplomáticos estadounidenses en Tayikistán.

Cuando era miembro de la Cámara de Representantes, el comité de ética del Congreso lo investigó por seguir participando en los negocios familiares y recibir compensaciones externas superiores al límite de 26.000 dólares que rige para los legisladores.

Aliado firme de Trump, Mullin respaldó los intentos de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, una postura que consolidó su perfil dentro del ala más leal al expresidente y que ahora lo sitúa al frente de una de las agencias más influyentes en la política migratoria y de seguridad interna de Estados Unidos.



¿Qué falta para que asuma la Seguridad Nacional?

Mullin, casado y padre de seis hijos, reemplaza a la ex gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como jefa del DHS, la agencia encargada de llevar a cabo la amplia ofensiva inmigratoria del presidente.

"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener los delitos migratorios, asesinos y otros criminales que ingresan ilegalmente a nuestro país, poner fin al flagelo de las drogas ilegales y HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO OTRA VEZ", dijo Trump en una publicación de Truth Social anunciando su nominación.

En una publicación en X, Mullin agradeció al presidente por la nominación: "El presidente Trump hizo campaña con el objetivo de restablecer la ley y el orden, y rápidamente logró la frontera más segura de la historia estadounidense. Espero con interés apoyar la misión del @POTUS de proteger al pueblo estadounidense y defender la patria".

Trump, en su publicación en Truth Social, también destacó la herencia nativa americana de Mullin, diciendo que sería un "fantástico defensor de nuestras increíbles comunidades tribales".

Mullin necesitará la confirmación del Senado, de mayoría republicana, para asumir su cargo y al menos un senador demócrata ya ha dicho que votará por él. Sin embargo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, manifestó su oposición. "Me han preguntado si apoyaría al senador Mullin como sustituto de Noem", dijo en X. "La respuesta es un rotundo NO".

"La corrupción en el DHS es profunda, mucho más profunda que cualquier individuo. Es una cuestión de política, no de personal", añadió.

