Mujer se encogió cerca de 30 centímetros tras padecer rara enfermedad; inició con picazón en ojo

Lo que inició como una simple visión borrosa y una picazón en su ojo, se convirtió en una compleja enfermedad rara que casi acaba con su vida, y que hasta la hizo encogerse 26 centímetros. Este es el caso de Caroline King, una británica de 63 años que hoy se convirtió en uno de los rostros de los miles pacientes con enfermedades raras que viven actualmente en todo el mundo.

La mujer relata que todo inició en 2018 cuando veía televisión. De repente, King sintió una picazón en el ojo y empezó a notar visión borrosa. Por estos leves síntomas acudió al médico, quien le dio un diagnóstico una leve inflamación ocular.

No obstante, los síntomas continuaron y, en 2019, un tono amarillento en sus ojos y piel conllevaron a que la mujer volviera al médico para someterse a una biopsia de hígado. Los profesionales en salud le diagnosticaron hepatitis granulomatosa, una enfermedad tan rara que, afirman, se registra en un paciente cada diez años, en promedio. Esta patología, de no tratarse con urgencia, resulta siendo gravemente mortal.



King esperó un trasplante de hígado durante seis meses, tiempo en el cual su estatura se redujo en casi 30 centímetros por la grave osteoporosis en la columna vertebral que le habían provocado los fuertes medicamentos que debía tomar. Pasó de medir 1.63 metros a 1.37 en medio año.



Antes de ser sometida a esta intervención quirúrgica, los síntomas de King avanzaron hasta el punto de moverse en silla de ruedas por la confusión y la extrema fatiga que le provocaban sus dolencias, explica la BBC. No obstante, su valentía y fortaleza fueron suficientes para que, el dia de hoy, esta mujer pudiera vivir para contar su historia."En retrospectiva, todavía no puedo creer lo que pasó y que todavía esté aquí", dijo la mujer al medio británico que dio a conocer su caso recientemente.

Han pasado seis años desde aquel trasplante y, actualmente, la mujer goza de buena salud. Aunque no volvió a su altura inicial, ha podido recuperar algunos centímetros hasta alcanzar los 1.52 metros de estatura. Su caso, afirma el medio de comunicación citado, se ha convertido en el símbolo de esperanza para aquellas personas que padecen enfermedades raras y esperan, con gran paciencia, vencer sus patologías.



¿Cuándo se conmemora el Día de las Enfermedades Raras en Colombia?

Cada año, al llegar el último día de febrero, se observa una fecha de vital importancia: el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas. Este día no es solo una marca en el calendario, sino un esfuerzo global diseñado para poner el foco sobre estas patologías y las realidades de quienes conviven con ellas. La conmemoración busca generar un impacto positivo a través de tres pilares esenciales:



Sensibilización social: el primer paso es crear conciencia en la sociedad. Al visibilizar estas condiciones, se busca que dejen de ser ignoradas y se comprenda la complejidad que enfrentan los pacientes.

el primer paso es en la sociedad. Al visibilizar estas condiciones, se busca que dejen de ser ignoradas y se comprenda la complejidad que enfrentan los pacientes. Acceso a la salud: un propósito central es facilitar que todas las personas afectadas logren obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno . La rapidez en la atención médica es crucial para abordar estas condiciones de manera adecuada desde sus etapas iniciales.

un propósito central es facilitar que todas las personas afectadas logren obtener un . La rapidez en la atención médica es crucial para abordar estas condiciones de manera adecuada desde sus etapas iniciales. Bienestar a largo plazo: El fin último de estas acciones es garantizar una mejora sustancial en la calidad de vida. Se aspira a que, mediante el apoyo y la atención debida, los pacientes puedan proyectar un futuro con mejores condiciones y mayor bienestar.

