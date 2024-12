Masacre en Haití: esta es la banda detrás del asesinato de 184 personas señaladas de brujería

Haití sigue conmocionado por la masacre de, según Naciones Unidas, al menos 184 personas -entre ellas, 127 ancianos y ancianas- durante el fin de semana en un barrio de Puerto Príncipe, la capital. El Gobierno prometió este lunes que capturará a los responsables de este acto que, calificó, como "de barbarie, de una crueldad insoportable".

La matanza, según las autoridades, se registró en Wharf Jérémie, en la zona de Cité Soleil del área metropolitana de Puerto Príncipe. Según informó la organización de derechos humanos CDP-Haití, gran parte de las víctimas, asesinadas con cuchillos y machetes por la banda, eran mayores de 60 años.

En un comunicado de la Oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, el Gobierno haitiano condena con "absoluta indignación la atrocidad absoluta perpetrada en Wharf Jérémie, que ha costado la vida a alrededor de 180 compatriotas sin defensa (...). Se ha cruzado una línea roja y el Estado movilizará todas las fuerzas para perseguir y aniquilar a estos criminales. La Justicia golpeará con un rigor ejemplar".

"Estos últimos fallecidos llevan el balance de muertos en Haití este año al número descomunal de 5.000 personas", el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una rueda de prensa. Un panorama alarmante por cuenta de la violencia, que ha desplazado, además, a más de 700.000 personas, la mitad de ellas menores de edad, en todo el país, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) correspondientes a octubre.

El Gobierno de Haití elevó este lunes a alrededor de 180 los muertos en la matanza - Imagen de referencia AFP

Pero, ¿quién está detrás de esta última masacre? Acá le contamos.

¿Quién ordenó la masacre y por qué se habla de brujería?

Prensa internacional informa que, tras la masacre, el pánico y la tensión reinan en Cité Soleil. Algunas fundaciones temen que acciones de este tipo se repitan. Y es que si bien Haití ha enfrentado décadas de inestabilidad, la situación se agravó desde febrero pasado, cuando los grupos armados de ese país lanzaron ataques coordinados en la capital para derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry.

Hay que decir que en la actualidad las pandillas controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe, y a pesar de que este año se desplegó una misión policial de apoyo dirigida por Kenia y respaldada por Estados Unidos y la ONU, la violencia va en aumentando y las pandillas someten al país a su poderío ante unas autoridades incapaces hasta ahora de detener sus ataques. La masacre de estas 184 personas es una muestra de ello.

Sobre los responsables, se trata de la pandilla de Waf Jérémie, que está liderada por Micanor Altès, alias "King Mikanò” ("rey Mikano"). Según CDP-Haití, la pandilla cometió esta matanza entre el jueves y el sábado pasado, después de que "King Mikanò" culpó a esas personas de haber hecho brujería para que su hijo cayera gravemente enfermo.

La ONG señala que el líder criminal acudió a un sacerdote de vudú por la enfermedad de su hijo, quien finalmente murió el domingo, y este le dijo que los ancianos le habían echado el mal de ojo, razón por la que ordenó la matanza. "Decidió castigar cruelmente a todas las personas mayores y practicantes de vudú que, en su imaginación, serían capaces de lanzar un mal hechizo sobre su hijo", se lee en el comunicado.

Thumbnail AFP

"Sus sicarios persiguieron a los ancianos y adeptos del vudú en Wharf Jeremie (una zona del barrio de Cité Soleil) entre el viernes por la noche y el sábado, y los ejecutaron antes de quemar sus cadáveres", explicó el director del CPD, Fritznel Pierre, a la radio haitiana Magik 9. Los pandilleros también mataron a conductores de mototaxis que intentaban huir de la zona con habitantes.

Según Pierre, el balance de víctimas de las autoridades es incompleto porque los grupos criminales impiden el acceso a Cité Soleil, donde la gente vive en condiciones inhumanas, sin los servicios sociales básicos.

"Los bandidos le prendieron fuego a su cadáver (el de un hombre). La familia no puede ni siquiera darle sepultura porque no hemos podido recuperar su cuerpo", le relató a la agencia AFP un habitante de ese sector de Puerto Príncipe, quien no quiso dar su nombre para proteger a sus allegados.

Cabe mencionar que el vudú fue llevado a Haití por esclavos africanos y es un pilar de la cultura del país. Fue prohibido durante el régimen colonial francés y solo fue reconocido como religión oficial por el Gobierno haitiano en 2003. En ese país otras religiones atacan su práctica, aunque el vudú incorpora elementos de otras creencias religiosas, incluido el catolicismo.

¿Quién es "rey Mikano" y qué se sabe de su grupo criminal?

En Haití las bandas criminales aprovechan la agitación política para reforzar su control en el país, y han paralizado todos los esfuerzos nacionales e internacionales para restablecer el orden en ese territorio. Algunas estimaciones señalan que en Haití operan unas 200 bandas armadas, de las cuales aproximadamente la mitad tienen presencia en Puerto Príncipe.

AFP

Pero en la capital hay dos grandes "coaliciones" de bandas: por un lado, está la llamada G-Pep, dirigida por Gabriel Jean-Pierre, también conocido como Ti Gabriel, quien era el líder de la banda Nan Brooklyn. Las bandas del G-Pep tienen su base en Cité Soleil. Y por otro, está la alianza G9 Family and Allies (G9 y Familia), o simplemente G9, fundada en junio de 2020 y dirigida por Jimmy “Barbecue” Cherizier , un ex oficial de policía haitiano que está bajo sanciones de la ONU y Estados Unidos por su participación en la violencia en Haití. El grupo criminal de Micanor Altès, alias "King Mikanò" forma parte de esta última coalición.

Durante décadas, las pandillas en Haití han estado estrechamente asociadas con políticos, partidos políticos, empresarios y élites del país. El G9, por ejemplo, ha sido vinculado al Parti Haitien Tet Kale (PHTK), partido político del expresidente Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021 por mercenarios colombianos. Por su parte, el G-Pep se ha asociado con partidos de oposición haitianos.

Según Insight Crime, fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, "la G9 en sí incluye a Barbecue y su pandilla Delmas 6; James Alexander, alias “Sonson”, de la pandilla Baz Krache Dife; Ezeckiel Alexandre, alias “Ze”, de la pandilla Baz Pilate (actualmente encarcelado); Christ Roy Chery, alias “Krisla”, de la pandilla Nan Ti Bwa; Albert Stevenson, alias “Djouma”, de la pandilla Simon Pelé (actualmente encarcelado); Micanor Altès, alias “King Mikanò”, de la pandilla Waf Jérémie; y Matias Saintil, de la pandilla Nan Boston".

La principal fuente de ingresos de la G9, explica la fundación, "es la extorsión, una economía que adopta varias formas. La federación cobra "pagos de protección" a empresas locales, puestos de venta ambulante y conductores de transporte público, al tiempo que supervisa los secuestros de civiles para exigir rescates. La G9 ha llegado incluso a tomar el control total de servicios públicos como el suministro de electricidad y agua a cambio de un pago".

Si bien no se tiene información concreta de su alcance real en la zona, tradicionalmente han tenido bastiones en los distritos de Delmas y Cité Soleil -donde ocurrió la masacre de este fin de semana-, en el centro de Puerto Príncipe. "El barrio de Waf Jérémie, en Cité Soleil, se ha convertido en una base importante para el grupo en los últimos años, según un informe de Rezo Nòdwès de 2020. Otros barrios clave para la G9 son Belekou, en Cité Soleil, donde se instaló Iska, y la sede de Barbecue, Delmas 6, en Delmas", añade Insight Crime.

"King Mikanò”, aliado clave de "Barbecue", controla con mano de hierro el área de Waf Jérémie. Desde 2022, tiene prohibida la entrada a República Dominicana. Según estimaciones de Naciones Unida, su organización cuenta con unos 300 miembros.

Los niños han sido las principales víctimas de la violencia armada, que ha provocado la muerte a cientos de menores de edad - AFP.

Hay que señalar también que el G9 y el G-Pep eran rivales desde hace años y se disputaban el control de barrios de Puerto Príncipe. Ambos grupos han sido acusados ​​de asesinatos en masa y violencia sexual en zonas bajo su autoridad, así como en distritos que quieren controlar. No obstante, los dos grupos hicieron una suerte de tregua a finales del año pasado para sellar una alianza y derrocar a Henry del poder.

Si bien expertos no tienen certeza de hasta cuándo se mantendrá esta alianza, que se denomina "viv ansanm" o "vivir juntos" en criollo haitiano, "la coalición parece ahora centrada en perturbar el Consejo Electoral, y ha reforzado su control sobre el área metropolitana de Puerto Príncipe, que concentra una parte considerable de los votantes haitianos", explica un análisis de Insight Crime.

La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes que se autorice y despliegue "rápidamente" una misión de la ONU en Haití para asegurar una respuesta centrada en los Derechos Humanos, con el fin de restaurar la seguridad en el país ante la creciente violencia de las pandillas, especialmente desde principios de año.