Matador retirado murió tras ser corneado por un toro previo a corrida de España

Los preparativos para una corrida en el sur de España dejaron a un matador retirado sin vida, luego de que fuera embestido por sorpresa por uno de los toros que se utilizaría para el evento. Se trataba del exmatador español Ricardo Ortiz, quien murió corneado por uno de los ejemplares dentro de los corrales de los animales.

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Los hechos ocurrieron el viernes 3 de abril, cuando el experimentado matador acudió a los corrales de los toros que serían utilizados en la famosa Corrida Picassiana, evento realizado en La Malagueta, una histórica plaza de toros en Málaga, en el sur de España. El hombre, que durante años acabó con la vida de toros ante la mirada de fanáticos de las corridas en múltiples plazas, fue tomado por sorpresa por uno de los animales, según detallaron los organizadores.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

El extorero de 51 años estaba manejando a los animales en los corrales de la plaza de la Malagueta, cuando de pronto "uno de los toros le propinó una cornada severa que le provocó la muerte" en la tarde del viernes, indicó la empresa organizadora, Lances de Futuro. "Queremos transmitir nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas del fallecido, una persona muy querida y respetada en el mundo taurino", agregaron en el comunicado.

Los toros estaban previstos para la corrida picassiana del Sábado Santo, diseñada según la estética de Pablo Picasso, nacido en Málaga y fascinado durante toda su vida con la tauromaquia, como dejó plasmado en su obra. En el evento se tenía alta expectativa porque tres toreros estaban programados para enfrentarse a seis toros en la plaza, bajo la mirada de un experto exmatador como Ortiz.



A pesar del luto que embargó a la comunidad taurina, la Corrida Picassiana se celebró el sábado 4 de abril de 2026 en la plaza de toros de La Malagueta, Málaga, con lleno total y sin ninguna alteración. La única diferencia que se presentó en la programación del evento es que en medio de la jornada se le rindió un emotivo homenaje a Ricardo Oriz, guardando un minuto de silencio.



En la plaza de toros también estuvieron las banderas a media asta y se colocaron lazos negros alrededor en señal de respeto por el exmatador.

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Ricardo Ortiz, que tomó la alternativa en Quito en 1994 y era hijo de matador, se retiró de las plazas hace más de veinte años. Pero siguió trabajando como parte del personal del coso malagueño, con un aforo de 9.000 espectadores, una manera que encontró para seguir ligado al mundo de los toros. El último torero en ejercicio que murió corneado en España fue Víctor Barrio en 2016 en Teruel.

Según la revista Hola!, Ortiz se encontraba realizando tareas de "enchiqueramiento" y manejo, cuando fue atacado por un toro que estaba siendo curado de una lesión. Inmediatamente después del ataque se llamó a los servicios de emergencias 112 y los sanitarios del 061, quienes atendieron al exmatador. Sin embargo, señalaron que las heridas causadas por el ataque, que fueron cerca al corazón, resultaron ser fatales para el hombre.

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La Policía Nacional española ha abierto una investigación sobre el hecho ya que es considerado un accidente laboral. Se está a la espera de conocer nuevos detalles del caso y terminar de esclarecer qué falló en los preparativos del evento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

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