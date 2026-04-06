Donald Trump dice que Irán "puede ser aniquilado en una sola noche"

El presidente Donald Trump aseguró este lunes 6 de abril en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" en medio del conflicto que enfrentan ambos países en la actualidad.

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Las palabras del presidente de los Estados Unidos resonaron a nivel mundial, epsecialmente al resaltar que esa "aniquilación" podría suceder "mañana por la noche". Esto refiriéndose al ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

"El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.



Trump sobre el ultimátum que dio a Irán

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.



Donald Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20:00 horas de Washington (7:00 p. m., hora Colombia) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE. UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.



En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

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"Estamos aquí para celebrar este éxito", expresó el mandatario estadounidense y destacó que "nuestros soldados bajaron a la zona de verdad, lucharon contra el enemigo y salieron del suelo iraní sin bajas". Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.



Irán descartó negociar con Estados Unidos

Por su parte, según ha registrado la prensa internacional, las autoridades de Irán manifestaron que no participarán en ningún diálogo con Estados Unidos, mientras ese país siga realizando presiones militares y amenazas. Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagaei:

"La negociación no es compatible con amenazas ni crímenes de guerra", expresó.

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Esto también lo confirmó la agencia de noticias estatal iraní IRNA, la cual informó que Irán exige a los Estados Unidos un fin completo de los enfrentamientos en la región y un protocolo que garantice un paso seguro a través del Estrecho de Hormuz.

Cabe resaltar que Trump ha sido bastante claro en que, si al término del ultimátum para abrir el estrecho de Ormuz, Irán no llega a un acuerdo con Estados Unidos hará "llover el infierno" sobre Teherán. El mandatario dijo a la prensa que la guerra podría terminar si Irán aceptaba el acuerdo y resaltó que el ultimátum es definitivo.

*Con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL