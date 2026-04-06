Así serán los 40 minutos que astronautas de Artemis II estarán incomunicados con la Tierra

Este lunes 6 de marzo la tripulación de Artemis II llegará al punto más alejado de la Tierra al que ha ido un ser humano. Los astronautas lograrán varios hechos históricos, como ver el lado oculto de la Luna, batir un récord mundial y llevar a la primera mujer y el primer afrodescendiente en esta hazaña; sin embargo, alcanzar todos estos hitos tiene un precio importante.

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Mientras los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen viven esta increíble experiencia, quedarán incomunicados de la Tierra durante 40 minutos, una situación que puede generar nervios a más de uno.



¿Qué pasará con los astronautas en esos 40 minutos?

Actualmente, la misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento. El sobrevuelo del astro ocurrirá este lunes 6 de abril y durará cerca de siete horas, desde las 2:45 p. m., hora del este de Estados Unidos (1:45 p. m. hora Colombia) para terminar sobre las 9:20 p. m. (8:20 p. m. hora Colombia).

De la misma forma, la agencia ha detallado que habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna. Según han explicado, esto se debe a que las señales de radio y láser entre la nave espacial y la Tierra quedarán bloqueadas por la Luna.



Esa será la primera vez desde que despegaron, el pasado miércoles 1 de abril, que la tripulación de la nave Orión quedará incomunicada. A lo largo de estos primeros días siempre han mantenido una conexión constante con el centro de control de la misión en Houston, Texas. Este lunes pasarán 40 minutos en una profunda soledad en medio de la oscuridad del espacio.



Victor Glover, piloto de la misión, expresó a la BBC News que espera que esos minutos de soledad sirvan para la reflexión. "Cuando estemos tras la Luna, incomunicados, aprovechemos esta oportunidad. Oremos, tengamos esperanza y enviemos nuestros mejores deseos para que podamos retomar el contacto", expresó.

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La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas. Dada la distancia, han advertido que la calidad del video en la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.



Detalles sobre la misión Artemis II

La tripulación de Artemis II verá el astro desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también reviso su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.

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La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones. La NASA aspira a un alunizaje en 2028.

*Con información de AFP