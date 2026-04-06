Conmovedor gesto de tripulación Artemis II en honor a la esposa fallecida del astronauta comandante

En medio de uno de los momentos más trascendentales de la exploración espacial moderna, la tripulación de Artemis II hizo una pausa para un gesto profundamente humano: honrar la memoria de un ser querido. Durante su histórica aproximación a la Luna, los astronautas decidieron nombrar un cráter lunar en homenaje a la esposa fallecida del comandante de la misión, en un acto que ha conmovido tanto a la comunidad científica como al público en general.



El hecho ocurrió este lunes 6 de abril, cuando los cuatro tripulantes, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzaron la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso de una misión tripulada a las cercanías del satélite natural desde los tiempos del programa Apolo. En ese contexto, y tras convertirse en los humanos que han viajado más lejos de la Tierra, la tripulación decidió dedicar unos minutos a recordar a quienes ya no están.

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El homenaje tomó forma cuando los astronautas identificaron un cráter visible en la superficie lunar y anunciaron que lo llamarán “Carroll”, en honor a la esposa de Wiseman, fallecida en 2020 a causa de cáncer. La iniciativa fue comunicada por Hansen, quien, en nombre del equipo, expresó el significado del gesto.

“Su nombre era Carroll; la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie… es un punto brillante en la Luna, y queremos llamarla Carroll”, señaló el astronauta canadiense durante la transmisión, en uno de los momentos más emotivos de la misión hasta ahora.



Según se conoció, tras el anuncio, los tripulantes compartieron un breve momento de recogimiento y se abrazaron, recordando a sus seres queridos fallecidos.



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¿Dónde se encuentra este cráter?

El cráter denominado “Carroll” se encuentra cerca del cráter Glushko, una formación que puede ser observada desde la Tierra, lo que añade un simbolismo especial al homenaje: un punto en la Luna que, de alguna manera, mantiene una conexión visible con el planeta donde habitan quienes recuerdan a la homenajeada.

Mientras tanto, en el Centro de Control de Misión en Houston, la familia del comandante Wiseman, incluidas sus hijas, presenció el momento desde la galería, según informó la NASA.

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El gesto adquiere mayor relevancia en el contexto de la misión. Artemis II no solo representa un paso clave en el retorno de la humanidad a la Luna, sino también un hito al superar récords de distancia previamente establecidos por misiones como el Apolo 13.

Así, en un rincón de la superficie lunar, un nuevo nombre se suma simbólicamente al mapa del satélite. Como un recordatorio de que, incluso a cientos de miles de kilómetros de distancia, la memoria y el amor siguen encontrando la manera de perdurar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co