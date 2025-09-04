La reina de la ketamina: poderosa traficante se declaró culpable en caso de muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida como la reina de la ketamina, se declaró culpable este miércoles ante una corte federal de cinco cargos por la distribución de la droga que acabó con la vida del actor y estrella de la afamada serie "Friends" Matthew Perry hace casi dos años.

En una audiencia del caso celebrada ante un tribunal federal de Los Ángeles y con la presencia de los padres del actor estadounidense, Suzanne Perry, y su padrastro, Keith Morrison, Sangha se declaró culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y uno más por almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

La reina de la ketamina enfrenta una pena máxima de veinte años de prisión por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, otra de hasta diez años de cárcel por cada cargo de distribución de ketamina y una más de hasta quince años de privación de la libertad por la distribución de esta droga con resultado de muerte. La sentencia del caso está programada para el próximo 10 de diciembre.



Culpables de la muerte de Matthew Perry

Sangha, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, había acordado con las autoridades el pasado 18 de agosto declararse culpable de los cinco cargos. Con ello, la Fiscalía estadounidense logró que cinco personas se declararan culpables por su implicación en la muerte de Perry. El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrarle la droga a la víctima a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables el año pasado de cargos de conspiración. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo de Matthew Perry en el momento de su muerte.

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de manos de Sangha, que la jeringa la proporcionó el médico Plasencia y que Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023. Chávez y Fleming también hicieron parte del entramado.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco implicados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de la estrella de 'Friends' y "enriquecerse". El intérprete, muy recordado por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre lo duro que se le hizo lidiar contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE