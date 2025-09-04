Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / La reina de la ketamina: poderosa traficante se declaró culpable en caso de muerte de Matthew Perry

La reina de la ketamina: poderosa traficante se declaró culpable en caso de muerte de Matthew Perry

Una nueva persona se encontró culpable de varios delitos en el caso sobre la muerte del actor estadounidense Matthew Perry, que falleció en octubre de 2023 y en cuyo cuerpo fue encontrada la ketamina, una droga usada como anestésico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:29 p. m.
La reina de la ketamina: poderosa traficante se declaró culpable en caso de muerte de Matthew Perry
Matthew Perry fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles en octubre de 2023.
Getty Images