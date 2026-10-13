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Papa León XIV: ¿qué clase de tumor le extirparon al sumo pontífice?

Tras la cirugía, el papa despertó sin complicaciones, volvió a su habitación en el Policlínico Gemelli tras observación médica e incluso pidió la cena, según el Vaticano.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Papa León XIV: ¿qué clase de tumor le extirparon al sumo pontífice?
Papa León XIV
EFE

El papa León XIV fue sometido a una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar, procedimiento en el que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, según informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

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"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", señala el comunicado enviado por el Vaticano a los medios. La intervención quirúrgica tuvo una duración aproximada de 90 minutos.

Además, el reporte indica que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

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De acuerdo con el equipo médico, se optó por una intervención de carácter "radical" con el fin de eliminar completamente el área afectada por el tumor, razón por la cual se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Tras la cirugía, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Según fuentes vaticanas, incluso solicitó la cena.

El papa continuará hospitalizado

León XIV continuará hospitalizado en el Gemelli mientras avanza su recuperación y se le practican controles posoperatorios. Por ahora, los médicos no han precisado si requerirá algún tratamiento adicional debido a las características del tumor extraído.

La operación estuvo a cargo de un equipo liderado por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, junto con la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.

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El grupo de anestesiología estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

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Fuentes del Vaticano señalaron que durante el procedimiento también estuvieron presentes Luigi Carbone, médico personal del papa, y el jefe de la gendarmería vaticana.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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