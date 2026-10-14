Papa León XIV pasó una "noche tranquila" tras extirpación de tumor canceroso en su pulmón: Vaticano

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre por un nódulo cancerígeno en el pulmón, una cirugía que concluyó satisfactoriamente. La oficina de prensa del Vaticano confirmó en un comunicado este miércoles que el sumo pontífice pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado tras la intervención.

"El Papa pasó una noche tranquila", indicó este miércoles el Vaticano, sin dar más detalles, pero señalaron que se darán más detalles del estado de salud del pontífice de 71 años durante la jornada de hoy.



¿Qué se sabe sobre el tumor que le extirparon al papa León XIV?

En el parte médico difundido anoche tras la operación se explicó que "un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias". Los médicos están realizando más pruebas para determinar si el cáncer del pontífice pudiera haberse diseminado.

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Además se especificó que "para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida" y que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".



León XIV se encuentra en una habitación del décimo piso del edificio junto a una suite papal con capilla privada, que actualmente se encuentra en proceso de renovación. Fuentes del Vaticano confirmaron a las agencias internacionales que, tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli y pidió la cena.



Se ha informado que el papa permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, aunque por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado. El equipo médico no ha detallado si necesitará tratamiento específico tras confirmarse la naturaleza del tumor extirpado.

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Cabe recordar que el santo padre fue operado pocas semanas antes del viaje que tiene previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú. Esta visita seguiría en pie, según las propias palabras del pontífice el pasado domingo, cuando indicó que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que tuvo lugar el martes 13 de octubre. "Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó el papa León XIV.

Se trata de la primera alerta de salud para el pontífice, quien es conocido por su afición al deporte y gozaba de una excelente forma física desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025. La impactante noticia de su enfermedad, apenas un año después de su elección, ha sacudido a la Iglesia católica, según los vaticanistas.

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*con información de EFE y AFP