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Papa León XIV fue operado con éxito de nódulo pulmonar, informó Vaticano: este es su estado de salud

Fue intervenido durante la tarde de este 13 de octubre, se prevé que la recuperación dure aproximadamente una semana.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Papa León XIV fue operado con éxito de nódulo pulmonar, informó Vaticano: este es su estado de salud
Papa León XIV -
AFP

La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón "ha concluido con éxito", informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

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La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

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León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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