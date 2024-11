Minuto a minuto de guerra Ucrania-Rusia: tensión mundial por posible uso de armas nucleares

Algunas de las embajadas que funcionan en Ucrania decidieron suspender temporalmente sus servicios tras recibir “información sobre un potencial ataque aéreo significativo el 20 de noviembre” por parte de Rusia, datos que llegaron primero a la diplomacia de Estados Unidos luego de que el Kremlin afirmara que Kiev había lanzado misiles de largo alcance proporcionados por lal nación norteamericana.

Para el gobierno ucraniano "el país terrorista (Rusia) está llevando a cabo un ataque de información y psicológico masivo contra Ucrania".

8:56 a.m. “Amenaza de un bombardeo ruso es igual de relevante que en los 1.000 días anteriores”

El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano reprochó este miércoles a sus aliados el cierre temporal de representaciones diplomáticas en Kiev, entre ellas la de EE. UU. y la de España, por el temor a que se produzcan ataques masivos rusos, con el argumento de que esto es una "realidad diaria" para Ucrania.

"En este día 1.001 de la invasión a gran escala, la amenaza de un bombardeo ruso es igual de relevante que en los 1.000 días anteriores", afirmó la diplomacia ucraniana en un comunicado. "Creemos que lo correcto sería que nuestros aliados reaccionen en el día 1.001 del mismo modo que en los 1.000 días previos", remachó la diplomacia ucraniana.

La nota destacó que el Ministerio está en constante contacto con sus socios sobre potenciales riesgos de seguridad y recordó a sus aliados que las amenaza de ataques rusos es "por desgracia, una realidad diaria para los ucranianos".

Finalmente, pidió a todos los ciudadanos que se mantengan vigilantes, presten atención a las alarmas antiaéreas y, en caso de peligro, se dirijan a los refugios antiaéreos, igual que siempre.

8:50 a.m. Embajadas que no están prestando atención en Kiev

La embajada de España en Kiev anunció que no prestará servicios durante la jornada del 20 de noviembre, debido al “riesgo aumentado de que se produzcan ataques aéreos en toda Ucrania”, según un correo enviado a los españoles residentes en Ucrania.

El anuncio llegó poco después de que la embajada de EE. UU. suspendiera sus actividades al haber recibido “información sobre un potencial ataque aéreo significativo el 20 de noviembre”. Grecia e Italia han tomado medidas similares.