Modelo de plataforma para adultos acusada de asesinato tras encuentro íntimo se declaró culpable

Lo que comenzó como un encuentro privado terminó convertido en un caso judicial que ha generado conmoción en Estados Unidos. Una modelo de OnlyFans acusada de asesinato tras la muerte de un hombre durante una sesión fetichista llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de un cargo menor relacionado con el caso.



Se trata de Michaela Rylaarsdam, una mujer de 32 años y madre de tres hijos, quien ahora enfrenta una condena de prisión luego de haber sido señalada por la muerte de Michael Dale, un hombre de 56 años que falleció tras un encuentro ocurrido en abril de 2023.

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Según informó un portavoz de la Fiscalía del Condado de San Diego a la revista PEOPLE, Rylaarsdam se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia estipulada de cuatro años de cárcel. La audiencia de sentencia quedó programada para junio.



El caso que terminó en una acusación por asesinato

La investigación comenzó luego de que la Policía encontrara inconsciente a Michael Dale tras reunirse con Rylaarsdam para participar en un encuentro intimo de dominación consensuada.

De acuerdo con la información presentada por los fiscales durante una audiencia preliminar, el hombre fue trasladado a un hospital local después del encuentro, donde posteriormente fue declarado con muerte cerebral. Días después le retiraron el soporte vital.



Dos años más tarde, las autoridades arrestaron a la modelo de contenido para adultos y la acusaron inicialmente de asesinato.



Durante el proceso judicial, los fiscales expusieron detalles de la sesión ocurrida la noche de la muerte de Dale. Según la investigación, el hombre habría pagado más de 11.000 dólares para participar en prácticas extremas específicas.

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Las autoridades señalaron que Dale le pidió a Rylaarsdam que lo envolviera en plástico “como una momia”, además de realizar otras prácticas relacionadas con inmovilización y restricción sensorial.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre inconsciente con una bolsa plástica en la cabeza, cinta adhesiva en varias partes del rostro y el cuerpo completamente envuelto en plástico.



¿Cuál fue la causa de muerte?

El médico forense determinó que la causa de muerte fue asfixia y clasificó el caso como homicidio.

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Según los hallazgos revelados en la audiencia, la bolsa plástica habría permanecido alrededor de la cabeza de Dale durante al menos ocho minutos.

El detective Chris Zack, del Departamento de Policía de Escondido y encargado de liderar la investigación, también entregó detalles durante el proceso judicial.

El investigador explicó que revisó el teléfono celular de Rylaarsdam y encontró mensajes enviados por Dale relacionados con las prácticas de carácter sexual que pretendía realizar.

De acuerdo con el testimonio presentado, el hombre habría solicitado acciones como sellar sus ojos con adhesivo, aunque el detective aseguró que no encontró evidencia de que Dale hubiera pedido específicamente que le colocaran una bolsa en la cabeza.

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Durante la audiencia también se conoció que las autoridades encontraron videos e imágenes grabadas durante el encuentro.

Según el detective Zack, parte del contenido parecía estar siendo producido para la plataforma OnlyFans. Además, hallaron imágenes que la mujer habría enviado a su esposo y en las que aparecía Dale cubierto con plástico y con la bolsa sobre la cabeza.

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Otro de los testimonios clave fue el del compañero de habitación de Michael Dale, quien aseguró haber escuchado al hombre pedirle a Rylaarsdam que se detuviera.

Según su declaración, incluso habría ofrecido más dinero durante el encuentro para que la situación terminara.



La defensa y el acuerdo con la fiscalía

La defensa de Michaela Rylaarsdam sostuvo durante el caso que la mujer llamó al 911 cuando notó la emergencia médica y que además intentó practicar maniobras de reanimación mientras llegaban las autoridades.

También señalaron que permaneció en el lugar hasta la llegada de la Policía. Finalmente, el caso terminó con un acuerdo judicial mediante el cual la mujer aceptó declararse culpable de homicidio involuntario, evitando así continuar enfrentando el cargo inicial de asesinato.

La sentencia definitiva será emitida en junio, cuando se conozca oficialmente la pena que deberá cumplir por la muerte de Michael Dale durante el encuentro que terminó en tragedia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co