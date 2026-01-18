Mujer denuncia que fue al médico a retirarse DIU y le amputaron las piernas: tuvo 3 paros cardiacos

Lo que comenzó como una cita de rutina para cambiar un dispositivo intrauterino (DIU) en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, se transformó en una pesadilla que cambió la vida de Vanessa Dib para siempre. A los 28 años, siendo madre soltera y el sustento de dos hijos, Vanessa acudió confiada a una revisión médica; sin embargo, una cadena de errores, diagnósticos erróneos y un trato que ella describe como "cruel", culminó en la amputación de sus dos piernas, la pérdida de su útero y una muerte clínica de media hora.

Hace siete años, Vanessa asistió al área de ginecología del IMSS para retirar su DIU, el cual ya cumplía los cuatro años recomendados para su cambio. Durante el procedimiento, el hilo del dispositivo se rompió y este se traslapó, lo que llevó a los médicos a realizar un legrado sin realizar estudios previos, como un ultrasonido, que eran necesarios. En ese quirófano, Vanessa contrajo una bacteria hospitalaria. Según relata, la falta de cuidado fue evidente: "Los médicos se fueron, yo quedo abierta de piernas en camilla entonces no me cubren no nada... fui más propensa a agarrar una infección".



A pesar de la gravedad potencial, fue dada de alta al día siguiente sin antibióticos. Los dolores en la espalda baja y el vientre no tardaron en aparecer, pero la respuesta del sistema de salud fue la indiferencia.



"No te voy a dar incapacidad porque lo único que quieres es no ir a trabajar"

Vanessa señaló que regresó varias veces buscando ayuda, pero se encontró con médicos que ni siquiera la examinaban físicamente. Un médico familiar le diagnosticó erróneamente gastrocolitis y le recetó paracetamol, llegando incluso a cuestionar su ética laboral. Vanessa recuerda con dolor las palabras del doctor: "No te voy a dar incapacidad porque lo único que quieres es no ir a trabajar". Ante la necesidad de mantener a su familia, ella seguía asistiendo a su empleo en una fábrica, a pesar de que ya no podía tolerar ni los líquidos y devolvía bilis.



Varios días después, el cuerpo de Vanessa colapsó tras un choque séptico de tercer grado provocado por la infección en su matriz, que ya se había extendido a otros órganos. Al llegar a urgencias, sufrió el primero de tres paros cardíacos. El tercero de ellos fue fulminante, dejándola con un diagnóstico de muerte clínica durante 30 minutos. La insistencia de una doctora, motivada por el ruego del abuelo de Vanessa, logró reanimarla tras media hora de esfuerzos, un tiempo que superaba los protocolos habituales y que hacía temer que despertara en estado vegetal.



Le extirparon la matriz porque estaba "pudriéndose"

Tras despertar de un coma de nueve días, Vanessa se enfrentó a una realidad devastadora: su matriz había sido extirpada porque estaba "pudriéndose" y sus piernas se habían gangrenado debido a que la sangre dejó de circular durante los paros cardíacos. En este proceso, el trato del personal médico fue, en sus palabras, desalmado. "Había doctores que llegaban y con su plumoncito me marcaban: 'Hasta aquí vamos a cortar'. No me decían por qué... solo era como una manera yo digo que muy cruel de decirte".

Incluso, relata que algunos facultativos desahuciaron su caso frente a su madre: "Hubo médicos que incluso le dijeron a mi mamá: 'Ay señora ni siquiera ande... ya ni rece señora, ya es caso perdido'". A pesar de los pronósticos, Vanessa no solo sobrevivió, sino que conservó sus facultades cognitivas, aunque tuvo que enfrentar un total de cinco cirugías de amputación para llegar al nivel actual debajo de las rodillas.

La lucha de Vanessa no terminó en el hospital. Actualmente, se encuentra en un proceso legal contra el IMSS, tras haber sido reconocida como víctima de negligencia médica por Derechos Humanos. Durante el proceso, denunció que la institución escondió su expediente médico y que incluso intentaron culparla de su propia condición.

La respuesta institucional ha sido insuficiente, contó Vanessa. Ella dijo que recibe una pensión de apenas 2.600 pesos mexicanos mensuales, una cifra que ella califica con indignación: "Es una mentada de mami... ¿en qué cabeza cabe que con eso [voy a vivir]? La directora del IMSS me dijo: 'Con eso vas a tener para vivir tranquila', en tu casa no comes". Además, el IMSS le ofreció una indemnización de 88.000 pesos por la pérdida de sus extremidades, una cantidad que no cubre ni la mitad del costo de una sola de sus prótesis, las cuales valen aproximadamente 250.000 pesos mexicanos cada una.

Para costear sus prótesis y el mantenimiento anual de estas, que asciende a 80.000 pesos, Vanessa contó que se dedica a vender dulces en las calles de Querétaro y ha emprendido un negocio de servicios de belleza tras estudiar maquillaje y aplicación de uñas. A pesar de haber atravesado una depresión severa por la pérdida de su independencia, sus hijos han sido el motor para no rendirse.

"A mí no me gusta pedir dinero regalado porque no estoy inútil completamente... con que me den trabajo es más que suficiente", afirma Vanessa, dejando claro que su segunda oportunidad de vida la aprovechará trabajando y alzando la voz por aquellos que no corrieron con su misma suerte y cuyos casos de negligencia quedaron en el silencio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL