Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Se registra la mayor cifra de muertes de pacientes con enfermedades raras desde 2018 en Colombia

Se registra la mayor cifra de muertes de pacientes con enfermedades raras desde 2018 en Colombia

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) aseguró que este año se registró la mayor cifra de muertes por enfermedades raras en el país, la última con un número similar fue en 2018.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Se registra la mayor cifra de muertes de pacientes con enfermedades raras desde 2018 en Colombia
Imagen de referencia de paciente en cama de hospital.
Pexels

