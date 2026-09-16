Murió Quino, perrito rescatista que ayudó a rastrear sobrevivientes tras el terremoto de Venezuela

Quino, el perro rescatista de la ONG valenciana Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE), murió en Valencia a los cinco años, luego de sufrir durante cerca de dos meses una enfermedad cuyo origen no pudo ser esclarecido por completo. El animal había participado recientemente en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que sacudió la costa de Venezuela.



El perro regresó a España después de trabajar durante una semana entre los escombros de edificios afectados por el terremoto en La Guaira. Sin embargo, 48 horas después de su llegada comenzó a presentar sangrados nasales persistentes, un problema de salud que llevó a sus responsables a buscar respuestas en diferentes centros veterinarios de Valencia.

Quino había viajado a Venezuela junto a su guía, Pancho Gerber, y otros integrantes de la ONG IAE. Durante la misión, su tarea consistía en rastrear entre los restos de las estructuras para localizar personas con vida.



Quino, un perro entrenado para encontrar sobrevivientes

Gerber recogió a Quino de la calle cuando tenía apenas tres meses y comenzó a entrenarlo desde cachorro. Su especialidad era identificar el olor de una persona con vida y diferenciarlo del de personas fallecidas y animales, para después alertar a los rescatistas mediante ladridos.

A lo largo de su trayectoria, Quino participó en diferentes misiones de rescate. Además de Venezuela, estuvo en operaciones relacionadas con emergencias en Turquía, Marruecos, Brasil y la Comunidad Valenciana.



En 2023 participó en las labores de rescate posteriores a los terremotos de Turquía. Su misión más reciente fue en Venezuela, donde permaneció durante una semana trabajando entre los escombros de La Guaira.



El equipo de IAE regresó a España después de la operación y fue condecorado por su participación. Quino viajó de regreso junto a su guía, incluso “en cabina, con asiento y aire acondicionado”, según contó Gerber. Pero poco después comenzó el deterioro de su salud.

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Una enfermedad cuyo origen no lograron determinar

Desde el 7 de julio, Quino pasó por distintas clínicas veterinarias de Valencia. Especialistas en diferentes áreas estudiaron su caso y le practicaron análisis de sangre, ecografías y tomografías, pero los resultados no permitieron determinar con claridad qué estaba provocando los sangrados.

Durante esas semanas recibió transfusiones y tratamiento con corticoides para intentar controlar el cuadro. La situación se hizo pública y numerosas personas se ofrecieron a ayudar con los gastos médicos del perro.

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En los últimos días, a Quino le diagnosticaron leishmaniosis, una enfermedad que complicó su función renal. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por la ONG, los especialistas no pudieron atribuir únicamente a esta enfermedad todo el cuadro clínico que había presentado.

Finalmente, su estado volvió a empeorar y sufrió un nuevo fallo multiorgánico. El hígado y los riñones dejaron de responder y el daño renal fue considerado irreversible.

La despedida de Quino, un perrito condecorado

La ONG IAE confirmó su muerte con un breve mensaje: “Lamentamos comunicar que Quino ya descansa”.

La organización también destacó el trabajo realizado por su guía y por el equipo veterinario que atendió al perro durante las últimas semanas.“Gracias por todo, compañero”.

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Pancho Gerber también compartió un mensaje de despedida en el que recordó los años de trabajo junto a Quino y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su enfermedad.

“Dicen que, quien pisa fuerte, deja huella. Y así fue”, expresó su guía, quien también señaló que la despedida le deja un vacío, pero que servirá para reflexionar sobre el trabajo de los perros de rescate, los cuidados que requieren y los riesgos asociados con esta labor.

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Quino murió después de una trayectoria marcada por viajes, entrenamientos y operaciones de rescate en distintos países. Sus compañeros Otto y Ron, los otros dos perros que viajaron a Venezuela, regresaron sanos y continúan activos en el equipo de IAE.

"Quino ya no estará físicamente a nuestro lado en el campo de entrenamiento, pero su huella permanecerá para siempre en cada uno de nosotros y en todo aquello que construimos juntos”, finalizó Pancho.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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