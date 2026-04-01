Nacho Vidal, exactor de cine para adultos, fue condenado a 3 años de cárcel por tráfico de drogas

Nacho Vidal, el famoso actor de cine para adultos, fue condenado a tres años de prisión por, presuntamente, haber tráficado de la droga conocida como "cocaína rosa" en España. El hombre, según se conoció, había sido detenido en febrero de 2025 por la Policía Nacional de Valencia, entidad que le encontró, acorde con medios locales, una cifra cercana a los 120 gramos de diversas sustancias como tusi o cocaína rosada (100 gramos), estimulantes sexuales y otros tipos de fármacos.

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Aunque su sentencia por este incidente fue de tres años de prisión, el hombre podrá salvarse de esta pena siempre y cuando cumpla con una serie de acuerdos exigidos por la justicia española. Los compromisos para mantener dicha medida consistieron en no volver a delinquir, es decir, no reincidir en este ni en otro tipo de delitos, y asistir a tratamientos de desintoxicación para luchar contra esta adicción a las drogas por la que fue detenido.

Para recibir estos beneficios fue necesario que Vidal reconociera los delitos cometidos y aceptara su culpa en ellos, serie de actos que le permitió al famoso exactor reducir su pena. De la misma manera, el hombre tuvo que pagar una suma de 5.800 euros como amonestación.



Si bien Vidal ya no trabaja en el cine para adultos, pues hace algunos años le fue descubierta una artritis reactiva que lo obligó a dejar la industria, su vida ha continuado en el ojo mediático debido a las recientes polémicas y debates que ha provocado. Y es que el hombre ha sido detenido en ocasiones varias por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, e, incluso, aún tiene juicios pendientes en España al estar presuntamente relacionado con la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante una celebración del llamado rito del sapo bufo.



Esta condena se da pocos meses después de que el exactor fuera condenado, el pasado enero de 2026, a pagar de una cuantiosa multa de 2.160 euros. Esto, según la justicia, por haber quebrado la barrera del parqueadero del Mercado de Russafa de Valencia mientras este conducía bajo los efectos de las drogas y el alcohol.



¿Cómo fue la muerte del fotógrafo José Luis Abad por la que señalan a Nacho Vidal?

El deceso ocurrió el 28 de julio de 2019 durante un ritual organizado por el exactor de cine para adultos, Nacho Vidal. La práctica consistía en inhalar veneno del sapo bufo, una sustancia alucinógena con graves riesgos cardiovasculares. Según la acusación, Vidal facilitó la pipa y dirigió la inhalación, tras la cual Abad se desplomó y comenzó a convulsionar.

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A pesar de que la víctima mostraba señales claras de gravedad (como cianosis en rostro y pecho), los presentes no llamaron a emergencias de inmediato. En su lugar, Vidal intentó maniobras de reanimación improvisadas y le arrojó agua. Los servicios médicos fueron contactados con un retraso de 20 minutos, tiempo tras el cual solo pudieron confirmar la muerte.

La autopsia reveló que la causa fue un paro cardiorrespiratorio provocado por la reacción a la sustancia. El riesgo se vio agravado por el consumo previo de cocaína por parte de la víctima días antes del evento. La Fiscalía considera que hubo una imprudencia grave, ya que los acusados conocían el peligro de la práctica y no actuaron con la rapidez necesaria.

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