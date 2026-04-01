Primeras imágenes de los astronautas de Artemis II con sus trajes: ¿cómo se prepararon?

A tan solo unas horas del lanzamiento de Artemis II rumbo a la Luna, se conocieron las primeras imágenes de los cuatro astronautas (tres hombres y una mujer) luciendo los trajes que los acompañarán en esta travesía.

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Se trata de los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto a su colega canadiense Jeremy Hansen, quienes emprenderán un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje.



¿Cómo se prepararon los astronautas?

Para la preparación de esta misión, los cuatro profesionales estuvieron en el Centro Espacial Johnson en Houston, ensayando cada parte de la misión dentro de simuladores de la nave Orion durante un entrenamiento intensivo de casi tres años.

A lo largo de esas simulaciones, los astronautas se pusieron a prueba en todo tipo de situaciones posibles dentro de la misión, incluso los problemas que se pueden presentar. Enfrentaron fallas críticas, como incendios o fugas en la cabina, y muchas otras situaciones que les permitió desarrollar su agilidad mental bajo presión y adaptabilidad en condiciones de vuelo dinámicas.



Las últimas prácticas de los astronautas fueron tener todo preparado para el amerizaje en el Océano Pacífico dentro del Laboratorio de Flotabilidad Neutra. Ensayaron cómo salir de la cápsula de forma segura y estabilizar la nave tras el regreso a la atmósfera a velocidades de hasta 40.000 kilómetros por hora.



Astronautas de la misión Artemis II. AFP

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Sobre los trajes, que lucieron públicamente este miércoles 1 de abril horas antes de subirse a la nave, tienen un color particular e importantes detalles. "Los trajes espaciales de color naranja brillante están diseñados para protegerlos en su travesía y presentan muchas mejoras de pies a cabeza", explicó la NASA en la transmisión en vivo de los preparativos de la misión.

Detallaron que cada traje fue diseñado a la medida para cada astronauta para que tengan "movilidad y comodidad mientras garantizan máxima seguridad durante las fases dinámicas del vuelo". También explicaron que el exterior es resistente al fuego, tienen un cierre o cremallera que les permite colocarse el traje de manera rápida, un sistema de control térmico para mantenerlos secos y frescos, y un casco más ligero y más fuerte para mejorar su comodidad y comunicación.



¿A qué hora se lanza Artemis II?

Las horas para ver la transmisión de este momento histórico del 1 de abril en diferentes países son:



Colombia: 5:24 de la tarde

Argentina: 7:24 de la noche

Chile: 7:24 de la noche

México: 5:24 de la tarde

Perú: 5:24 de la tarde

España: 00:24 de la madrugada del 2 de abril

Tenga en cuenta que la fecha y horario del lanzamiento de Artemis II podrían cambiar, ya que la misión depende de las condiciones meteorológicas y el estado técnico del cohete y la nave. En caso de imprevistos, la NASA ha señalado que tiene otros días disponibles para llevar a cabo el despegue.



Detalles de la misión Artemis II

La esperada misión Artemis II de la NASA está programada para despegar desde Florida tan pronto como el 1 de abril. No van a alunizar. Sobrevolarán el satélite natural de la Tierra, como lo hizo el Apolo 8 en 1968.

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Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, realizarán el viaje de aproximadamente 10 días.

Si todo sale bien, seguirán rumbo a la Luna y una vez allí, sobrevolarán su cara oculta. En ese momento se interrumpirán las comunicaciones con la Tierra. Se espera que los cuatro astronautas se conviertan en los seres humanos que hayan viajado más lejos de nuestro planeta, superando el récord de Apolo 13.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP y EFE

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