Alto el fuego en Gaza empezará 24 horas después a reunión del gabinete israelí, según funcionario

Alto el fuego en Gaza empezará 24 horas después a reunión del gabinete israelí, según funcionario

Las tropas israelíes tendrán que replegarse hasta la bautizada como "línea amarilla" por Donald Trump, que garantiza su presencia en el enclave palestino, pero reduce su control.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
AFP

