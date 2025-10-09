En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro habló del acuerdo entre Israel y Hamás: “Trump ha aprendido a pesar de su soberbia"

Presidente Petro habló del acuerdo entre Israel y Hamás: “Trump ha aprendido a pesar de su soberbia"

El mandatario colombiano, de visita en Europa, se refirió al acuerdo y dijo que era la presión mundial la que "podía detener ese genocidio".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump
Presidencia y Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad