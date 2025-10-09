En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Donald Trump podría ganar el Nobel de Paz 2025 tras acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza?

¿Donald Trump podría ganar el Nobel de Paz 2025 tras acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza?

Varios líderes mundiales, entre ellos Netanyahu y otras autoridades de países como Pakistán, Camboya, Armenia o Azerbaiyán, han nominado o expresado su respaldo para que el republicano obtenga el galardón. Esto se sabe de la posible elección para el premio.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
¿Donald Trump podría ganar Nobel de Paz tras acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza?
¿Donald Trump podría ganar Nobel de Paz tras acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza?
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad