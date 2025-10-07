Trump dice que hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz que él propuso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este martes que su país tiene "mucho poder" y hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz que él propuso en Gaza. "Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo", declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Así respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa sobre qué garantías Estados Unidos ha ofrecido a los países árabes de que Israel no retomará la ofensiva sobre Gaza después de que Hamás haya liberado a todos los rehenes. "Hay una posibilidad real de que podamos hacer algo", agregó, insistiendo en que Estados Unidos quiere la "liberación de los rehenes inmediatamente".

Israel y Hamás empezaron el lunes negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un Gobierno tecnócrata de transición en la Franja. A largo plazo, el plan abre la puerta además a las negociaciones para la creación del Estado palestino, un punto, sin embargo, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ha descartado.



La negociación del plan de Trump coincide este martes con el aniversario de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, en los que 1.200 personas fueron asesinadas. Tras esos ataques, Israel comenzó un brutal asedio sobre Gaza, calificado cada vez por más actores internacionales de genocidio, en el que hasta ahora han sido asesinadas más de 67.000 personas.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.



