Niña de 6 años perdió a sus padres y su hermano en choque de trenes en España: fue hallada en la vía

La tragedia por el choque de dos trenes en Adamuz, municipio localizado en Córdoba, en el sur de España, ha conmocionado al país europeo. Recientemente se conoció que entre los 40 fallecidos que se han confirmado en el siniestro estaban cuatro miembros de la misma familia, los Zamorano Álvarez, cuya única sobreviviente fue una menor de seis años que fue hallada por las autoridades deambulando en la vía.

Según el diario El Mundo de España, la menor viajó junto con sus padres, su hermano y su primo desde Madrid. Todos sus acompañantes fallecieron en el tren, el cual llevaba 184 personas a bordo y pertenecía a la compañía pública Renfe. En cuestión de segundos, colisionó con otro tren del operador privado Iryo, el cual se descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid, con unos 300 pasajeros.



El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del tren donde se movilizaba la menor se desprendieron, explicó el ministro de Transporte español, Óscar Puente. La niña pudo salir sola por la ventana de uno de los vagones delanteros del tren. De acuerdo con el medio mencionado, los agentes de la Guardia Civil la encontraron deambulando sola por la carrilera.



Como en ese momento no se sabía el destino de sus familiares, la menor pasó la noche del domingo custodiada por una agente, y este lunes 19 de enero fue recogida por su abuela. Se encuentra en buen estado de salud, ya que solo tuvo que recibir tres puntos en la cabeza, y está recuperándose en un hotel de Córdoba.



La menor fue a ver un partido del Real Madrid

El diario El Mundo aseguró que la familia Zamorano Álvarez viajó a Madrid para un partido en el estadio Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Levante, en el cual los merengues salieron victoriosos. Fuentes cercanas a la familia contaron, además, que también habrían ido a ver el musical de El Rey León.

En redes sociales se han compartido imágenes de Pepe Zamorano hijo junto a su primo Félix Zamorano, de 23 años, disfrutando del partido de fútbol. También se han difundido fotos de la madre de la familia, Cristina Álvarez. Mientras la historia se ha viralizado para reflejar la magnitud de la tragedia, uno de sus familiares, Juan Barroso, denunció que no ha sido posible recuperar los cuerpos.

"La única persona que tiene cuatro familiares perdidos soy yo. Los demás solo tienen a uno. He recorrido todos los hospitales de Jaén, Úbeda y Córdoba. Me dicen que, como no soy familiar directo, no me pueden decir nada (...) Si ya tienen a todos los muertos supuestamente, ¿por qué no nos van diciendo a los que tienen localizados y no nos hacen sufrir más?", indicó Barroso a los medios.



¿Qué se sabe de la causa del accidente en España?

La catástrofe dejó también más de un centenar de heridos, de los que 41 seguían hospitalizados el lunes en varios hospitales de Córdoba. Cuatro de los heridos hospitalizados son niños. Además, se han presentado 43 denuncias de desapariciones en relación a la tragedia, que podrían referirse a personas cuyos cadáveres se han hallado, pero no identificado. Mientras tanto, las autoridades continúan con la indagación de qué ocurrió.

"Me gustaría trasladar a la ciudadanía española que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que, cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia (...), con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", indicó el presidente español, Pedro Sánchez, este lunes desde Adamuz.

Ocurrido en una recta, el accidente fue "tremendamente extraño", consideró el ministro de Transporte, quien indicó que se produjo en una vía "completamente renovada". "Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente", añadió.

"El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró de su lado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en "circunstancias extrañas". Tampoco parecía tratarse de un problema de exceso de velocidad, valoró, ya que en este tramo de vía con circulación limitada a 250 km/h, uno de los trenes iba a 205 km/h y el otro a 210 km/h.

