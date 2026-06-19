Niño de 11 años falleció en trágico accidente cuando iba en bicicleta: sus hermanos lo vieron todo

Una familia en Italia está de luto tras la trágica pérdida de su hijo del medio, después que fuera víctima de un accidente de tránsito ocurrido en Reggio Emilia. La conmoción en la ciudad y el país ha sido grande por cómo ocurrió el siniestro. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio en horas de la tarde, cuando Joele Nathan Malvasi, de 11 años, se desplazaba junto a sus hermanos de 8 y 13 años edad.

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Los tres niños iban con sus bicicletas por el carril exclusivo de Via Dante Zanichelli. Joele encabezaba una fila india entre los niños y fue el primero en cruzar la calle por el paso de peatones, para dirigirse a un puente. Sin embargo, el menor contó con la mala suerte que en el momento de hacer el cruce, pasó un camión de aseo que lo atropelló. La rueda derecha delantera fue la que golpeó al niño, frente a los ojos de sus hermanitos, quienes vieron todo.

Según la información de medios locales como la Gazzetta di Modena, el vehículo -que es usado para vaciar los contenedores de basura en la ciudad- era conducido por un operario de 40 años. De momento, el hecho es materia de investigación para establecer cómo ocurrió todo. Según la gazzetta, el conductor se detuvo cuando escuchó el estruendo que daba alerta del impacto.



El 24 Emilia señala que en el sitio había una paramédico que, a pesar de no estar en horas laborales, intentó reanimarlo. Pero fue en van; una ambulancia llegó para llevar al niño hacia el hospital Santa Maria Nuova. Lamentablemente, el menor falleció. Sus hermanos fueron enviados a otro lugar en medio de la conmoción, mientras que el padre de los niños fue el primero en enterarse y llegar al centro médico. Por otra parte, el conductor quedó en shock tras el siniestro, por lo que tuvo que ser llevado también a un hospital. Al hombre se le practicaron exámenes de sangre para verificar que no estuviera bajo los efectos de drogas o alcohol.



“No hay palabras que puedan aliviar el vacío que deja la pérdida de una vida tan joven. Mientras esperamos que se esclarezcan las circunstancias del incidente, en nombre de toda la ciudad, hace apenas unos minutos expresé mis más sentidas condolencias a la familia, a sus amigos y a todos aquellos que conocieron y amaron a este joven. Esta es una tragedia que debe interpelarnos a todos, tanto a las instituciones como a la ciudadanía”, dijo el alcalde Reggio Emilia, Marco Massari.



María Paula Rodríguez Rozo

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