VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidente de España pide que Israel sea expulsado de competiciones deportivas como pasó con Rusia

Presidente de España pide que Israel sea expulsado de competiciones deportivas como pasó con Rusia

Pedro Sánchez manifestó que, "hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional". Además, se refirió a las protestas propalestinas durante la Vuelta a España.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 15, 2025 01:54 p. m.
Presidente de España pide que Israel sea sacado de competiciones deportivas como pasó con Rusia
Pedro Sánchez, presidente de España -
AFP

