No lo vio venir: mujer fue embestida por toro que se escapó antes de ser sacrificado

El animal corría desorientado por las calles de Buenos Aires cuando se abalanzó sobre su víctima.

El hecho, que dejó con varias lesiones a una mujer, sucedió luego de que el toro se escapara de un matadero.



Luego de embestirla, la res le pasó por encima y varias personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliar a la víctima, que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando.

La mujer, que sufrió raspaduras, golpes y contusiones, se recupera.





