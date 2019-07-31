No lo vio venir: mujer fue embestida por toro que se escapó antes de ser sacrificado

Updated: julio 31, 2019 12:32 p. m.
El animal corría desorientado por las calles de Buenos Aires cuando se abalanzó sobre su víctima.
El hecho, que dejó con varias lesiones a una mujer, sucedió luego de que el toro se escapara de un matadero.
Luego de embestirla, la res le pasó por encima y varias personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliar a la víctima, que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando.
La mujer, que sufrió raspaduras, golpes y contusiones, se recupera.