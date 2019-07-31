Advertisement

Advertisement

Advertisement

Live
Noticias Caracol En Vivo
Follow Us:
Trends:
ESCÁNDALO UNGRD
NICOLÁS MADURO
DAMAS GRATIS
ÁLVARO URIBE
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Advertisement

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Advertisement

Noticias Caracol  / MUNDO  / No lo vio venir: mujer fue embestida por toro que se escapó antes de ser sacrificado

No lo vio venir: mujer fue embestida por toro que se escapó antes de ser sacrificado

toromujer.jpg
By: Noticias Caracol
|
Updated: julio 31, 2019 12:32 p. m.

El animal corría desorientado por las calles de Buenos Aires cuando se abalanzó sobre su víctima.
El hecho, que dejó con varias lesiones a una mujer, sucedió luego de que el toro se escapara de un matadero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

 
Luego de embestirla, la res le pasó por encima y varias personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliar a la víctima, que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando.
La mujer, que sufrió raspaduras, golpes y contusiones, se recupera.

Últimas Noticias

  1. Irene Gaw-Lai, de 56 años, fue encontrada en el estudio de la casa de San Marino en enero. Seis meses después, su esposo, Yoon "Kevin" Lai, de 63 años, fue acusado de su asesinato, presuntamente golpeándola con una sartén antes de prenderle fuego.
    Irene Gaw-Lai, de 56 años, fue encontrada en el estudio de la casa de San Marino en enero. Seis meses después, su esposo, Yoon "Kevin" Lai, de 63 años, fue acusado de su asesinato, presuntamente golpeándola con una sartén antes de prenderle fuego.
    REDES SOCIALES

    Médica en EE. UU. apareció muerta y quemada tras descubrir secreto de su esposo: revelan documentos

  2. Nicolás Maduro y Marco Rubio
    Nicolás Maduro y Marco Rubio
    AFP

    Marco Rubio lanza dura advertencia contra régimen de Maduro: "Atacar si tenemos la oportunidad"

 

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Tags

Buenos Aires

Animales

Argentina