Un impactante video se ha vuelto viral en Argentina. El clip muestra la secuencia completa de un aparatoso accidente de tránsito que pudo terminar en tragedia en la provincia de Buenos Aires. Los hechos tuvieron lugar el 22 de octubre de 2025, hacia las 11 de la mañana, en la localidad de González Catán, La Matanza, un sector a las afueras de la capital argentina.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La escena, grabada por una cámara de seguridad, revela el momento exacto en que un carro Volkswagen Polo de color gris bruscamente se sube al andén y choca de frente contra varias personas.

Las víctimas, dos hermanas de 7 y 11 años, se encontraban sentadas junto a la pared de una heladería, esperando un bus en compañía de su madre. Esta esquina, de acuerdo con la información entregada por medios locales, es particularmente transitada por familias y estudiantes debido a la proximidad de dos instituciones educativas. Las niñas llevaban sus uniformes escolares al momento de la colisión.



El vehículo era conducido por un joven de 19 años identificado como Agustín Britez y el registro audiovisual, que es crucial para la investigación, muestra la desesperación tras el choque.

Publicidad

Inmediatamente después de estrellarse, el joven conductor descendió del carro visiblemente conmocionado e intentó mover el vehículo. Varias personas que pasaban por el lugar, incluidos peatones y otro automovilista, colaboraron rápidamente para empujar el carro y liberar a las niñas. Además, un bombero que casualmente se encontraba en el lugar se detuvo para prestar los primeros auxilios.



El conductor, que no fue detenido tras el incidente, alegó ante los testigos y las autoridades que su automóvil "se había quedado sin frenos" justo antes de perder el control y embestir a la familia.

🚨 PERDIÓ EL CONTROL DEL AUTO Y ATROPELLÓ A DOS NENAS

- Fue en González Catán pic.twitter.com/Qf2hpNJyjg — Vía Szeta (@mauroszeta) October 24, 2025

Debido a esta declaración, la justicia argentina ha tomado medidas para corroborar la versión del joven. El fiscal Fernando Garate, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, ordenó el secuestro del Volkswagen Polo y la realización de una revisión técnica exhaustiva. Las pruebas buscarán verificar si el sistema de frenado del vehículo sufrió una falla justo en el momento del siniestro.

Publicidad

La causa judicial fue definida como “lesiones culposas” y el joven, que permanece en libertad, será llamado a indagatoria por el fiscal la próxima semana.

Las tres víctimas sufrieron politraumatismos, fueron trasladadas rápidamente a un hospital en el que recibieron atención médica y, por fortuna, dadas de alta horas después ya que no presentaban lesiones de gravedad.

