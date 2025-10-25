En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Donald Trump: las claves de un mandato de retórica dura y políticas sin concesiones

Donald Trump: las claves de un mandato de retórica dura y políticas sin concesiones

El presidente de Estados Unidos emprendió una guerra contra las drogas, con ataques a supuestas narcolanchas que dejan decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico. HRW calificó esa estrategia como "ejecuciones extrajudiciales".

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2025
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
