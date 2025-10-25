En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidente de Bolivia envía mensaje a Petro tras inclusión en lista Clinton: "Profunda solidaridad"

Presidente de Bolivia envía mensaje a Petro tras inclusión en lista Clinton: "Profunda solidaridad"

Luis Arce se pronunció desde su cuenta de X y envió un mensaje al mandatario colombiano tras la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y su familia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Gustavo petro.jpg
El presidente Gustavo Petro rechazó su inclusión en esta lista. -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad