En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Cuál es la capacidad militar del portaviones de EE. UU. desplegado en el mar Caribe?

¿Cuál es la capacidad militar del portaviones de EE. UU. desplegado en el mar Caribe?

Aunque es común ver portaaviones en ejercicios regionales, EE. UU. desplegó por primera vez una fuerza de tal magnitud en América Latina con el argumento de "combatir el narcotráfico".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
EE. UU. anuncia despliegue del mayor portaviones en mar Caribe, en medio de tensión con Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad