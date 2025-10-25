En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tormenta Melissa se intensifica y se convierte en huracán; podría adquirir más fuerza pronto

Tormenta Melissa se intensifica y se convierte en huracán; podría adquirir más fuerza pronto

El Centro Nacional de Huracanes dio el anuncio oficial. Informó que este fenómeno natural presenta vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora y advierte podría subir de nivel en las próximas horas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2025
La tormenta Melissa adquirió más fuerza y fue catalogada como huracán. -
Foto: IDEAM

