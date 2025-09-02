Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / "Nos oponemos": abogado de familia de Edwin Arrieta sobre petición de repetir juicio a Daniel Sancho

“Nos oponemos”: abogado de familia de Edwin Arrieta sobre petición de repetir juicio a Daniel Sancho

El representante de la familia del médico colombiano sostiene que no existen pruebas que respalden la inocencia de Daniel Sancho y rechaza tanto la repetición del juicio como la reducción de la condena, ambas solicitadas por la defensa del español.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:38 a. m.
