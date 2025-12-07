En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GENERAL (R) MORA
RAFAEL ITHIER
BUCARAMANGA
GOLFO DE URABÁ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuevo robo de arte: hombres armados se llevan grabados de Henri Matisse de una biblioteca en Brasil

Nuevo robo de arte: hombres armados se llevan grabados de Henri Matisse de una biblioteca en Brasil

Las autoridades no han dado cuenta por el momento del valor o la procedencia de las obras robadas. Los delincuentes también hurtaron grabados del artista brasileño Candido Portinari.

Por: AFP
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Obra de Matisse.
Obra de Matisse (Foto de referencia).
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad