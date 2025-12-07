Nuevo robo de arte: hombres armados se llevan grabados de Henri Matisse de una biblioteca en Brasil

Ocho grabados del artista francés Henri Matisse y cinco del brasileño Candido Portinari fueron robados de una biblioteca de la metrópolis brasileña de Sao Paulo, informó este domingo la alcaldía. Según medios locales, dos hombres armados invadieron el domingo la Biblioteca Mário de Andrade de la ciudad y escaparon con las obras de arte. La policía está en la biblioteca recabando evidencias, dijo la alcaldía de Sao Paulo en una nota. El lugar tiene equipo de vigilancia y cámaras de seguridad. También fue reforzada la presencia policial en la zona.

Las autoridades no han dado cuenta por el momento del valor o la procedencia de las obras robadas de Matisse (1869-1954) y Portinari (1903-1962).

Los grabados extraídos formaban parte de una exposición sobre el movimiento modernista realizada en colaboración entre la Biblioteca Mário de Andrade y el Museo de Arte Moderno de São Paulo (MAM). La muestra, titulada "Del libro al museo", acababa este domingo.



Según una nota de septiembre de la alcaldía sobre la exposición, la muestra contenía obras del acervo del MAM, pero no detalló cuáles.



Los cinco grabados de Candido Portinari eran ilustraciones del libro "Menino de Engenho", de 1959.

El robo en Sao Paulo ocurre luego de que unos delincuentes lograron introducirse en el museo parisino del Louvre en octubre y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares.

