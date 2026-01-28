Trump amenaza a Irán con una “misión” como la de Venezuela si no se sienta “pronto” a negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 28 de enero que la flota de barcos que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", como en Venezuela.

Un grupo de ataque naval estadounidense que Trump describió como una "armada" liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln está ahora al acecho en aguas de Medio Oriente.

Trump nunca ha descartado un nuevo ataque contra Irán tras la mortífera represión de las protestas de este mes, tras la guerra de 12 días de junio entre la república islámica e Israel, que Estados Unidos apoyó y a la que se unió.



Un grupo de derechos humanos dijo que ha verificado más de 6.200 muertes, en su mayoría manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, en la ola de manifestaciones que sacudió al liderazgo clerical desde fines de diciembre pero que alcanzó su punto máximo el 8 y 9 de enero. (Lea también: Amnistía Internacional denuncia represión militar en Irán para ocultar masacres de manifestantes)



"Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario", advirtió Trump en una publicación en la red social Truth Social, donde también dijo esperar que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo" para todas las partes y en el que no haya "armas nucleares".

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró el presidente republicano. Esa contienda supuso "una gran destrucción para Irán", pero la próxima embestida "será mucho peor": "No dejen que eso vuelva a suceder", alertó Trump en su red social.

Así, el "enorme" contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con "rapidez", "determinación" y "entusiasmo", y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de enero, aseguró Trump en Truth Social. (Lea también: Revelan el estado de Nicolás Maduro durante sus días en prisión en Estados Unidos)



Lo que ha dicho Irán sobre las negociaciones

El Gobierno iraní, por su parte, ha señalado que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión de Trump de enviar una flota a la zona.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo antes de que se publicaran los comentarios de Trump que "llevar a cabo la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectivo ni útil".

"Si quieren que las negociaciones tomen forma, ciertamente deben dejar de lado las amenazas, las demandas excesivas y el planteamiento de cuestiones ilógicas", expresó en comentarios televisados.

Araghchi afirmó que "no tuvo contacto" con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, en los últimos días y que "Irán no ha buscado negociaciones".

El jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, Habibollah Sayyari, advirtió a Estados Unidos contra cualquier "error de cálculo", diciendo que "ellos también sufrirían daños".

Mientras tanto, han aparecido nuevos carteles en Teherán, incluido uno que muestra a Irán atacando un portaaviones estadounidense, según periodistas de la AFP.



"Aliviar las tensiones"

Tras una llamada el martes entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el líder de facto saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, Irán se puso en contacto con otros aliados de Estados Unidos en la región, en un aparente intento de conseguir apoyo.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, habló con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien también es ministro de Relaciones Exteriores, dijeron ambas partes. El jeque Mohammed enfatizó el apoyo de Qatar a "todos los esfuerzos encaminados a reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, mantuvo llamadas por separado con Araghchi y Witkoff, informó El Cairo.

Abdelatty subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos para "aliviar las tensiones y trabajar hacia la desescalada" y crear las "condiciones necesarias para reanudar el diálogo entre Estados Unidos e Irán", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró a la cadena de televisión Al-Jazeera que «es un error atacar a Irán. Es un error reiniciar la guerra». Instó a Washington a reanudar las conversaciones sobre el estancamiento nuclear.



Temor en las calles de Irán

“Tengo familia y dos hijos pequeños, y pues sí estoy preocupado por lo que pueda pasar”, dijo a EFE Ahmad, un profesor de inglés de 42 años, en la plaza Enghelab (Revolución). Este vecino de Teherán ha acumulado comida en latas, agua y dinero en efectivo por si hubiese un conflicto como ocurrió en junio.

Entonces, Ahmad salió de la capital con su mujer y dos hijos para evitar los ataques que golpearon la ciudad durante 12 días y en los que murieron más de mil personas en todo el país. “Ahora el miedo es mayor porque siento que los ataques de Estado Unidos serán más destructivos y aunque tengan como objetivo a altos cargos las consecuencias pueden afectar a nosotros los ciudadanos también”, afirma.

Samira, una diseñadora gráfica de 29 años, asegura que no tiene miedo en esta ocasión, aunque reconoce que en la guerra de junio vivió una “experiencia traumática” y un “miedo constante”. Aunque sostiene no temer los posibles nuevos ataques ha comprado “más alimentos de lo habitual” en caso de que “estalle la guerra y se prolongue”.

Más desafiantes se muestran las autoridades iraníes. En la plaza Enghelab donde se encuentran Ahmad y Samira, las autoridades han colocado un enorme cartel que muestra un portaaviones estadounidense destruido: “Quien siembra viento, cosecha tempestades”, reza en la pintura.

No lejos de allí, en la plaza Palestina, otro mural muestra ataúdes cubierto con las banderas estadounidenses e israelíes bajo la frase “cuidado con tus soldados”. (Lea también: Estados Unidos sancionó a funcionarios y redes bancarias de Irán por violenta represión en protestas)

