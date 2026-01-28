Marco Rubio dice que habrá "elecciones libres y justas” en Venezuela, pero tomará "algún tiempo"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles 28 de enero que el objetivo de la Administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro es lograr una "Venezuela amigable, estable, próspera y democrática", en la que se celebren "elecciones libres y justas".

Durante una audiencia en el Senado para explicar la política estadounidense hacia Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas, que culminó con el derrocamiento y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Rubio advirtió que ese objetivo no se logrará en cuestión de semanas, sino que requerirá "algún tiempo". (Lea también: Petro dice que Estados Unidos debe devolver a Maduro para que sea juzgado en Venezuela)

"El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas", declaró.



Rubio enfatizó que, aunque se puedan celebrar elecciones, estas no serían libres ni justas si la oposición no tiene acceso a los medios de comunicación ni se le permite participar plenamente.



¿María Corina Machado haría parte de ese proceso?

Rubio, declaró que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, con quien se reunirá este miércoles, "puede formar parte" de la transición en Venezuela. Sin embargo, destacó que ahora "nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen".



Tras la salida de Maduro, explicó Rubio, la prioridad inmediata fue evitar un escenario de inestabilidad, ante la posibilidad de que se desatara "una guerra civil" o un éxodo masivo hacia Colombia. Para ello, Estados Unidos estableció "conversaciones directas y respetuosas" con las autoridades interinas, en referencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Parte de la estrategia incluye un mecanismo mediante el cual Venezuela puede vender petróleo sancionado a precio de mercado bajo "supervisión" estadounidense, con el objetivo de financiar la Policía y el aparato gubernamental y garantizar que los recursos se utilicen "en beneficio del pueblo venezolano".

"Este mecanismo a corto plazo estabiliza el país y asegura que los ingresos del petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no al sistema anterior", explicó.

La segunda fase, según el secretario de Estado, apunta a la recuperación económica y a la normalización de la industria petrolera, que posee las mayores reservas del mundo, promoviendo "ventas sin corrupción y sin favoritismos". En ese sentido, Rubio aplaudió que el Parlamento venezolano eliminara recientemente muchas de las restricciones sobre hidrocarburos para empresas privadas.

También recalcó la necesidad de abrir espacios políticos a la oposición, recordando que aún hay cerca de 2.000 presos políticos en el país. Sobre este punto, reconoció que las liberaciones se están produciendo más lentamente de lo deseado, pero aseguró que "se están liberando". (Lea también: ¿Cuántas personas han sido excarceladas por régimen de Venezuela? Diosdado Cabello y ONG dan cifras)

Preguntado sobre si está al tanto que la agencia antidrogas investiga a Delcy Rodríguez por su presunta relación con el narcotráfico, Rubio respondió que a diferencia de Maduro, la presidenta interina no está imputada ante la justicia estadounidense.

En un discurso escrito enviado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio amenazó con el "uso de la fuerza" si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez no coopera plenamente con la Administración de Trump. (Lea también: Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos de Venezuela en EE. UU. tras diálogo con Trump)



¿Cuándo se dará la transición en Venezuela?

"No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos" aseguró Rubio, exsenador republicano, a sus antiguos colegas.

"Así que no va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes", añadió.

Estados Unidos se considera legitimado para intervenir en América Latina si considera que la región se pliega a intereses enemigos, según la llamada "doctrina Donroe", una reformulación por parte del presidente Donald Trump de la doctrina del presidente James Monroe, de 1823, publicada a finales de 2025.

Al ser preguntado por senadores demócratas sobre cuáles son los siguientes pasos y sobre si se puede confiar en el gobierno de herencia chavista, Rubio declaró: "Antes de todo esto, esto (Venezuela) estaba bloqueado".

"Puedo señalar varios lugares: España, Paraguay, dos ejemplos de sitios en los que hubo una transición de un régimen autocrático a uno democrático. Y llevó tiempo" indicó.

