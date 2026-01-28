En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Avión al servicio de Satena, con más de 10 personas a bordo, desapareció en Norte de Santander

Avión al servicio de Satena, con más de 10 personas a bordo, desapareció en Norte de Santander

La aeronave debía aterrizar poco después del mediodía en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Ministra de Transporte dio detalles.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 28 de ene, 2026
Avión de Satena, con 19 personas a bordo, desapareció del radar en Norte de Santander

Un avión al servicio de Satena, con 13 pasajeros y 2 tripulantes que se dirigía al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en Norte de Santander, desapareció del radar, según se ha informado.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil “se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y 3 tripulantes”.

“Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU”, agregó.

Según se ha informado, la aeronave pertenece a la empresa Searca y había sido contratada por Satena para cubrir algunas de sus rutas.

Satena da detalles de la aeronave desaparecida

La aeronave desapareció del radar cuando sobrevolaba los municipios Playa de Belén y Hacarí.

De acuerdo con Satena, “despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. de hoy, 28 de enero”.

Confirmó que el avión de tipo Beechcraft 1900 transportaba 13 pasajeros y 2 tripulantes.

“Desde SATENA se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, agregó.

¿Qué se sabe sobre las personas que iban a bordo del avión de Satena?

En la aeronave se desplazaba el representante a la Cámara por el Partido de la U Diógenes Quintero y el candidato por las curules de paz Carlos Salcedo.

También irían a bordo un médico y su esposa, así como el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y su esposa, información que no ha sido confirmada.

Se desconoce la identidad de los otros pasajeros que iban a bordo del avión, que en este momento es buscado por las autoridades.

Noticia en desarrollo.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

