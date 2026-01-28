Avión al servicio de Satena, con más de 10 personas a bordo, desapareció en Norte de Santander

Un avión al servicio de Satena, con 13 pasajeros y 2 tripulantes que se dirigía al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en Norte de Santander, desapareció del radar, según se ha informado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil “se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y 3 tripulantes”.

“Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU”, agregó.



Según se ha informado, la aeronave pertenece a la empresa Searca y había sido contratada por Satena para cubrir algunas de sus rutas.



Satena da detalles de la aeronave desaparecida

La aeronave desapareció del radar cuando sobrevolaba los municipios Playa de Belén y Hacarí.



De acuerdo con Satena, “despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. de hoy, 28 de enero”.

Publicidad

Confirmó que el avión de tipo Beechcraft 1900 transportaba 13 pasajeros y 2 tripulantes.

“Desde SATENA se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, agregó.



¿Qué se sabe sobre las personas que iban a bordo del avión de Satena?

En la aeronave se desplazaba el representante a la Cámara por el Partido de la U Diógenes Quintero y el candidato por las curules de paz Carlos Salcedo.

Publicidad

También irían a bordo un médico y su esposa, así como el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y su esposa, información que no ha sido confirmada.

Se desconoce la identidad de los otros pasajeros que iban a bordo del avión, que en este momento es buscado por las autoridades.

Noticia en desarrollo.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co