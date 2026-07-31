Nuevos hallazgos al caso Valeria Márquez: revelan quién habría ordenado el feminicidio

México busca a Francisco 'N', hijo de Ramón Ángel 'N', 'El R1', como posible autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez, creadora de contenido asesinada mientras transmitía en directo por redes sociales, informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó en la conferencia de prensa presidencial que la información obtenida tras la detención de 'El R1' está siendo incorporada a la carpeta y que la Fiscalía ofrecerá detalles conforme avancen las diligencias.



¿Quién ordenó el asesinato de Valeria Márquez?

El funcionario sostuvo que el hijo del detenido mantenía una relación sentimental con Márquez y que la había amenazado varias veces antes de su feminicidio. “Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, 'el R1', que cometan el feminicidio”, declaró García Harfuch. El secretario precisó que el hijo permanece prófugo y abundó que ya tienen indicios para su búsqueda y localización. “Está libre y estamos en búsqueda de él”, sostuvo.

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García Harfuch añadió que la captura del 'R1' este jueves aportó indicios para localizar al hijo, quien, según dijo, tuvo que ver con el homicidio. También aclaró que esta investigación es distinta a la que está abierta por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, caso por el que fue detenido el 'R1', pero señaló que la captura aportó nuevos elementos sobre la muerte de Valeria Márquez. La Fiscalía de Jalisco abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio en este caso.

Ramón Ángel 'N' fue detenido ayer en una localidad de Jalisco, en un operativo federal y es identificado como dirigente de 'los R', una facción vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo investigan como supuesto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según la nueva línea de investigación, el R1 habría atendido la petición de su hijo para ordenar el ataque contra Márquez. La responsabilidad penal de ambos deberá ser acreditada por la Fiscalía y resuelta por un juez. En México, el feminicidio cobra la vida de 10 mujeres cada día en promedio.



¿Cómo ocurrió el asesinato de Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, estado de Jalisco (México), mientras la joven realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok desde su salón de belleza. La influencer, de 23 años, se encontraba interactuando con sus seguidores cuando fue atacada por un hombre armado que ingresó al establecimiento. Minutos antes del crimen, Valeria había comentado durante la transmisión que una persona le había informado sobre la entrega de un regalo que debía recibir personalmente. Según relató en el video, le parecía extraño que alguien insistiera en entregarle un obsequio directamente a ella, situación que le generó inquietud.



De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta ahora, el agresor llegó al negocio y preguntó específicamente por Valeria Márquez antes de abrir fuego. El ataque quedó registrado parcialmente en la transmisión en vivo, que se interrumpió momentos después de los disparos. Las versiones divulgadas indican que el hombre le disparó a corta distancia dentro del salón de belleza, causándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar. El caso generó repercusión internacional debido a que miles de usuarios presenciaron parte de los hechos a través de las redes sociales.



EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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