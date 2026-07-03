Oficializan victoria de Keiko Fujimori en las elecciones de Perú: “Empieza una nueva etapa”

El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa, después que el conteo de votos confirmara su victoria en el balotaje por un estrecho margen. Su proclamación formal cierra un capítulo importante en los reñidos comicios de Perú, que busca pasar página a la inestabilidad política tras haber tenido ocho presidentes diferentes en la última década.

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"La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección" de 2026, afirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante una ceremonia en Lima. "En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República", agregó Roberto Burneo Bermejo.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar para gobernar hasta 2031. La líder conservadora, de 51 años, había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones.



Primera mujer presidente

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.



La primera mujer en ser electa presidenta de Perú tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno de El Niño.



Su victoria se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135 % frente al 49,865 % de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

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El conteo de la segunda vuelta demoró tres semanas en completarse y desde que perdió la delantera Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados. El izquierdista, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, alega irregularidades en los votos del exterior.

El JNE rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados.



La reacción de Keiko Fujimori

A través de sus redes sociales, la presidenta electa de Perú dijo que, “concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”.

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AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL