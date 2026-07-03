Influencer murió junto a su hija en terremotos de Venezuela y su esposo publicó emotivo mensaje

La tragedia en Venezuela ocasionada por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud del pasado 24 de junio ya deja más de dos mil víctimas mortales. Dentro de los escombros de decenas de edificios que colapsaron se han encontrado historias trágicas y de esperanza que hoy en día le dan la vuelta al mundo y reflejan qué es lo realmente importante en la vida.

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Víctor Sardinha pasó 36 horas atrapado bajo las ruinas del edificio en el que vivía junto a su esposa y su hija. Tras ser rescatado con vida como único sobreviviente de su núcleo familiar, compartió un emotivo mensaje en el que reveló cómo fueron esas horas en las que vio cómo la vida de sus dos personas más amadas se apagaba.



El mensaje del sobreviviente

"Entiendo muy poco de lo que pasó", empezó el mensaje de Sardinha para recordar a su esposa Bárbara Celeste, una reconocida influencer venezolana, y a su hija Lucía Teresa, quien estaba próxima a cumplir sus 4 años de vida. "Sé que todo fue muy rápido para ustedes, mis amores. Quizá yo duré unos milisegundos más y eso les dio tiempo para protegerme, para que hoy siga aquí", agregó.



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Según lo que se sabe, Sardinha estaba con su esposa e hija en casa en la tarde del 24 de junio cuando la tierra en Venezuela empezó a temblar. Los movimientos telúricos fueron tan fuertes que no les dio tiempo de reaccionar y, en cuestión de minutos, los tres quedaron atrapados bajo los escombros de su propia casa y así pasaron 36 horas en agonía.

Él las vio morir, pero aseguró que mientras estaban atrapados logró manifestarles su amor. "Lo único que me da paz es saber que alcancé a decirles, mirándolas de frente: 'Las amo con todo mi corazón'. Fueron las últimas palabras que pude regalarles antes de que todo se volviera oscuridad", detalló en la publicación en la que añadió imágenes de los tres a lo largo de los años, pero en las que a ellas les puso alas para señalar que ahora son sus ángeles.



El empresario aseguró que no entiende cómo sobrevivió y ellas no, además de que hay momentos en los que deseó ser él quien muriera en lugar de ellas. "Pasé 36 horas enterrado antes de que me rescataran. Estuve a punto de desangrarme. Para mí, nada de eso tiene sentido si no es por una sola razón: ustedes me protegieron. De alguna manera evitaron que me fuera con ustedes. Me acompañaron y me dieron la calma que necesitaba en los momentos más difíciles".



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Víctor señaló que, en medio del dolor, tiene claro que el futuro de su vida estará dedicado a rendirles homenaje y recordarlas siempre con amor. "Así que voy a intentar encontrar el propósito de la vida que me quedó. No porque el dolor haya disminuido, sino porque ustedes dejaron algo inmenso dentro de mí. Todo lo bueno que haga de ahora en adelante llevará una parte de Bárbara y de Lucía Teresa. Las amaré toda mi vida".



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El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, quien también informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país.

En una conferencia de prensa, la mandataria, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países -entre ellos Colombia-, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co