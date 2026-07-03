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Noticias Caracol  / MUNDO  / Sube a 2.645 la cifra de fallecidos por doble terremoto en Venezuela: nuevo balance de la tragedia

Sube a 2.645 la cifra de fallecidos por doble terremoto en Venezuela: nuevo balance de la tragedia

El balance da cuenta, además, de 12.666 personas heridas por los dos terremotos. Más de 15.000 personas perdieron sus viviendas.

Por: AFP
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Terremotos en Venezuela
Terremotos en Venezuela
AFP

Al menos 2.645 personas murieron y 12.666 resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, según el último balance oficial publicado este viernes. Más de 15.000 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 con colapso total, según las cifras oficiales, especialmente en el estado La Guaira, zona cero de los sismos. Hay 6.462 personas rescatadas con vida. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que pueden ser hasta 50.000.

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