Pamela Genini, modelo italiana, hallada sin vida tras ser presuntamente apuñalada por su ex

Hay conmoción en Italia luego de que Pamela Genini, modelo de ese país, fue hallada sin vida en su casa. Las autoridades han revelado que la mujer de 29 años recibió más de 20 puñaladas en el balcón de su apartamento. Su agresor sería su expareja.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según detalló el diario italiano Il Fatto Quotidiano, los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre sobre las 10 de la noche, cuando Pamela Genini se encontraba en su departamento en el barrio de Gorla, en Milán. En ese momento, su ex Gianluca Soncin llegó al lugar.

Indicaron que el hombre ingresó sin autorización, utilizando una llave que supuestamente había copiado semanas antes. Esto desencadenó una pelea entre la mujer y el hombre que escaló rápidamente. Rápidamente los gritos de auxilio de la modelo alertaron a los vecinos, quienes llamaron a las autoridades para reportar lo que estaba pasando.

Desafortunadamente, cuando llegaron las autoridades al lugar, Pamela Genini ya había recibido heridas de gravedad en medio de la discusión y no pudo ser rescatada. En el informe las autoridades detallaron que la mujer de 29 años recibió 24 puñaladas en cuello, espalda, pecho, extremidades superiores, manos y otras partes, según los examinadores forenses.



La escena que encontraron las autoridades que acudieron al llamado fue devastadora. Genini yacía en el suelo de su apartamento, gravemente herida, mientras que Soncin estaba de pie al lado de la modelo. Al ver la presencia de las autoridades en el lugar, el hombre intentó quitarse la vida apuñalándose dos veces en el cuello.

Afortunadamente, las heridas que Soncin se autoinfligió no representaron peligro para su vida y pudo ser trasladado al hospital Niguarda de Milán, donde además también fue detenido por las autoridades. El hombre decidió ejercer su derecho al silencio ante la policía.



¿Quién era Pamela Genini y qué pasó con su ex?

Pamela Genini, a sus 29 años, había construido una gran carrera en el mundo del modelaje en su país. Algunas de las fuentes consultadas por las autoridades detallaron que la modelo era una mujer activa y trabajadora. Sus familiares indicaron a la policía que poco antes del trágico suceso la famosa había decidido dar por terminada su relación con Gianluca, de 52 años.



Sobre la relación que sostenía con Soncin, el presunto agresor, los familiares revelaron que sostenían una relación tensa y conflictiva. Otro exnovio de la modelo otorgó su testimonio a las autoridades y detalló que recientemente la convivencia entre Soncin y Genini se había deteriorado y ella le había manifestado a su círculo su deseo de distanciarse del hombre.

Revelaron, además, que en marzo de 2024 ya había existido un episodio de violencia y control. Soncin la amenazó con una botella rota en medio de una pelea y que, en su momento, Pamela Genini había manifestado temer por su vida si llegaba a terminar la relación con el hombre.

Las autoridades sugieren que la diferencia de edad entre Genini y Soncin, así como la conducta manifestada por los familiares de la modelo de 29 años refuerzan la teoría que ambos sostenían una relación marcada por el control y la violencia psicológica. Así lo detalló la Fiscalía:

"Lo sorprendente, aunque no sea del todo nuevo, es la diferencia de edad entre ambos: ella tenía 29 años y él 52. Una diferencia de edad significativa que podría sugerir una obsesión aún mayor".

Por su parte, Simona Luceri, abogada de Soncin, declaró a la prensa local que su cliente no está en el mejor estado posible: "No ha dicho ni una palabra. Lo encontré resignado; aún no ha comprendido lo sucedido [...] no se encuentra en el mejor estado posible".

