Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / Condenan mujer que convirtió promesas en Italia en una pesadilla contra joven madre colombiana

Condenan mujer que convirtió promesas en Italia en una pesadilla contra joven madre colombiana

Martha Cecilia Álvarez Silva le ofreció un empleo falso en una tienda en Italia a la víctima. Le prometió ayuda con pasaporte, tiquetes, dinero y alojamiento, pero al llegar fue obligada a ejercer trabajos sexuales.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de oct, 2025
Condenan mujer que convirtió promesas en Italia en una pesadilla contra una joven madre colombiana
Martha Cecilia Álvarez, culpable por engañar personas para red de trata de personas -
Archivo

