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Noticias Caracol  / MUNDO  / ICE detuvo a estudiante colombiana de la Universidad de Berkeley de California

ICE detuvo a estudiante colombiana de la Universidad de Berkeley de California

Paula Albornoz Hernández estaba en el aeropuerto de San Francisco con su novio cuando fue retenida por los agentes. La joven había solicitado asilo en EE. UU.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 6 de nov, 2026
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ICE detuvo a estudiante colombiana de la Universidad de Berkeley de California
Imágenes tomadas de IG @nicoleealbornoz

Estudiantes de la Universidad de Berkeley de California, en Estados Unidos, han realizado manifestaciones para exigir la liberación de una de sus compañeras, la colombiana Paula Albornoz Hernández, de 23 años, a quien agentes del ICE detuvieron en el aeropuerto de San Francisco, minutos antes de que abordara un vuelo con su novio.

La joven adelanta estudios en Administración de Negocios y su mamá Eliana Karina Hernández, que estuvo en las protestas donde los alumnos gritaban “free Paula now!” (liberen a Paula ahora), aseguró al medio Telemundo 48 que su hija “es una niña buena, que solo quiere salir adelante como todas las personas que venimos a este país”. Por eso pidió que la liberen y se mostró confiada en que Paula “va a salir pronto, y pronto va a estar al lado de nosotros y va a poder continuar con sus estudios”.

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Su novio, entretanto, le envió un mensaje para que sea “fuerte” y aseguró que ella “no merece estar ahí, eres una persona que estudia, luchas por tus cosas y mereces seguir estudiando aquí”.

¿Cómo se produjo la detención de Paula Albornoz?

Su novio declaró al mismo medio que el día de la detención de Paula Albornoz, el 30 de octubre, un hombre se acercó a ella, le dio un nombre y le preguntó si así se llamaba, a lo que ella respondió que no. Luego, el sujeto le dijo “¿tu nombre no es Paula?”, la joven contestó afirmativamente y entonces el individuo “nos enseñó su placa de ICE”, dijo el joven.

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Segundos después, relató la pareja de la colombiana, otros “cuatro hombres de ICE se acercaron a nosotros y nos rodearon, y en eso se la llevaron a ella a un lado, me llevaron a mí para el otro” en el aeropuerto de San Francisco.

¿Qué dijo el ICE sobre la detención?

La estudiante había solicitado asilo en EE. UU. Nicolas de Bremaeker, abogado de la joven, reveló que Paula Albornoz “está siguiendo todas las leyes para ese proceso de asilo. Ella entregó su solicitud de asilo desde mucho antes de la fecha límite”. La hermana de la colombiana, Nicole Albornoz, manifestó en redes sociales que “ella ha seguido todas las normas. Ha hecho todo correctamente. Y, aun así, permanece detenida. Estamos luchando por su liberación y necesitamos ayuda para cubrir los gastos legales y brindarle apoyo mientras se encuentra bajo custodia”, por lo que se creó una cuenta en GoFundMe para recaudar dinero.

Sin embargo, ICE indicó que “Paula ingresó al país el 6 de septiembre de 2022 con un permiso legal para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023, pero luego de esa fecha no abandonó el país”.

Una encuesta de UnidosUS, la mayor organización hispana de Estados Unidos, indicó que cerca de uno de cada cuatro latinos, el 27 %, enunció la política migratoria y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) como una de sus principales preocupaciones. Más de dos tercios, el 68 %, reprobaron la actuación de ICE, incluyendo un 54 % que la desaprobaron "fuertemente". El 77 % estuvo de acuerdo en cierta medida en que el actual sistema migratorio es "injusto" y que los "agentes de ICE violan los derechos de las personas, separan familias e, incluso, usan violencia", por lo que pidieron reemplazar el actual enfoque. (Lea también: Drama de colombiano deportado por Estados Unidos y enviado a África: "Que respeten debido proceso")

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POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

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