Aparatoso accidente de bus escolar en Francia deja 16 heridos y dos muertos, una menor de edad

Dos jóvenes, entre ellos una menor de unos 7 años, murieron y 16 personas resultaron heridas en medio de un accidente de un autobús escolar en el este de Francia, según un balance provisional de las autoridades. El accidente se produjo sobre las 7:30 de la mañana (hora Francia) de este viernes 6 de noviembre en la carretera departamental D22, a la altura del municipio de Lent, e implica un autobús escolar de una línea de transporte interurbano, según la prefectura de Ain.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

El vehículo, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores que iban a sus centros escolares, según la fiscalía local, que abrió una investigación por homicidio vial. "El conductor, que se encuentra hospitalizado, aún no ha podido ser interrogado hasta el momento", precisó el ministerio público. También señalaron que tres personas se encuentran en estado crítico, mientras que cerca de 20 sufrieron heridas de menor gravedad en el accidente

Según Yves Cristin, el alcalde de Lent, el autobús "se salió de la carretera y chocó contra un árbol en la cuneta" y agregó en declaraciones a la cadena BFMTV que "el lateral del autobús quedó arrancado, por lo que las personas que estaban sentadas en ese lado deben haber sufrido heridas graves". Las autoridades señalaron que, por el momento, no existe una explicación clara sobre las causas del accidente.

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Por su parte, el prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se han desplazado al lugar del siniestro. Por su parte, el ministro francés de Educación, Édouard Geffray, expresó su solidaridad con los alumnos afectados y trasladó su apoyo a las familias. "Siempre es un trance durísimo para nosotros cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de accidentes de este tipo", escribió Geffray en su cuenta de X.



Según un comunicado del Ministerio de Transportes, se han movilizado 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes. También se han desplegado drones, cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación). Se instaló una gran carpa blanca para facilitar las labores de rescate, mientras los bomberos instaban a los automovilistas a dar prioridad a los vehículos de emergencia.



Las autoridades activaron el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis. Además, la prefectura ha pedido a la población que evite la zona mientras se habilitaban desvíos de tráfico.



Al lugar también llegaron unidades de la organización de apoyo a las víctimas Avema-France Victimes 01 para asistir a los supervivientes y a sus familiares. La asociación indicó que muchas personas se encuentran "en estado de shock" y están siendo atendidos en el ayuntamiento, donde se había instalado una unidad de apoyo psicológico.

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En enero de 2025, una estudiante de liceo murió y 20 alumnos resultaron heridos cuando un autobús escolar, cuyo conductor había consumido estupefacientes, volcó sobre una calzada cerca de Châteaudun.

*con información de EFE y AFP