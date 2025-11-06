En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Papá que olvidó a su hija por ver porno y beber fue hallado muerto antes de su audiencia

Papá que olvidó a su hija por ver porno y beber fue hallado muerto antes de su audiencia

La menor de dos años murió dentro de un vehículo, mientras su padre se "divertía". ¿Qué pasó con él?

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Papá que dejó a su hija y murió
El hombre aceptó cargos tras la muerte de su hija de dos años -
Foto: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad