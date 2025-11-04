Famosa presentadora fue arrestada tras presuntamente asesinar a su madre

El viernes 31 de octubre, la tranquila comunidad de Wichita, Kansas, despertó con una noticia que parecía salida de un thriller policial. Angelynn “Angie” Mock, una ex presentadora de noticias de 47 años, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado tras presuntamente apuñalar y matar a su madre, Anita Avers, de 80 años. El caso ha conmocionado tanto a los residentes locales como al mundo mediático, que alguna vez conoció a Mock por su trabajo frente a las cámaras.



¿Cómo ocurrió todo?

Según el comunicado oficial del Departamento de Policía del Condado de Sedgwick, los agentes respondieron a un llamado de emergencia a las 7:52 de la mañana del 31 de octubre, alertados por un presunto apuñalamiento en una residencia ubicada en un vecindario residencial del este de Wichita. Al llegar al lugar, encontraron a la presentadora de pie afuera de la casa, visiblemente alterada.

Dentro del domicilio, los oficiales hallaron a su madre en la cama, inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca. Los paramédicos trasladaron a Anita Avers a un hospital local, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. La mujer fue declarada muerta pocas horas después.

Mientras tanto, Mock fue llevada también al hospital para recibir atención por lesiones no especificadas —las autoridades no han aclarado si fueron autoinfligidas o producto de un forcejeo—. Una vez dada de alta, fue trasladada a la cárcel del condado de Sedgwick, donde permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares.



Las autoridades no han revelado los motivos detrás del presunto asesinato, y la investigación continúa en curso. Tampoco se ha confirmado si había antecedentes de conflictos familiares o problemas de salud mental que pudieran haber desencadenado la tragedia. “Se trata de un caso en desarrollo y los detectives están recopilando toda la evidencia disponible para esclarecer los hechos”, señaló un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Sedgwick.



Según informes preliminares, Mock habría llamado ella misma al 911 tras el ataque, aunque esa versión no ha sido oficialmente confirmada. Algunos medios locales sugieren que vecinos escucharon gritos esa mañana, pero hasta ahora la policía no ha publicado detalles adicionales sobre el contexto en que ocurrieron los hechos.



¿Quién es Angelynn Mock?

Angie Mock no era una desconocida para muchos estadounidenses. Su rostro fue durante años parte de los noticieros locales de Fox 2 News, en St. Louis, donde trabajó como presentadora y reportera entre 2011 y 2015. Graduada en periodismo y con una carrera que parecía estable, Mock fue reconocida por su tono empático y su interés por cubrir historias humanas.

Sin embargo, tras dejar la televisión, su vida tomó un rumbo diferente: pasó al mundo corporativo, desempeñándose en el área de ventas y tecnología para una empresa de software de gestión de datos, según su perfil de LinkedIn.

Pese a haber abandonado los medios, Mock mantenía una presencia discreta en redes sociales, donde ocasionalmente compartía reflexiones personales y mensajes motivacionales. Sus publicaciones, lejos de reflejar un estado emocional alterado, mostraban a una mujer enfocada en su trabajo y su familia. Por eso, para muchos de sus antiguos colegas y amigos, la noticia de su arresto resultó incomprensible.

En redes sociales, antiguos compañeros de Mock en Fox 2 News han expresado su tristeza y desconcierto. “Trabajamos juntos por años, y jamás habría pensado que algo así podría suceder”, escribió una ex productora del canal en X (antes Twitter). “No entiendo qué pudo haber pasado en su vida para llegar a este punto”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados de la autopsia de Anita Avers ni la fecha de la próxima audiencia judicial de Angie Mock. La policía del condado de Sedgwick mantiene activa la investigación y ha pedido a la ciudadanía evitar difundir especulaciones mientras se reúnen las pruebas necesarias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL